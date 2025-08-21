2025-08-21 13:02:26

Μια ξεχωριστή ψυχαγωγική πρόταση για τα Σαββατοκύριακα παρουσιάζει η ΕΡΤ στο νέο της πρόγραμμα. Η Κέλλυ Βρανάκη μάς προσκαλεί από τον Σεπτέμβριο, κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στην ΕΡΤ1 και στην εκπομπή «Τζενερέισον ΣΚ», ένα… ζωντανό ραντεβού γεμάτο ρυθμό, χιούμορ, θετική ενέργεια και απρόβλεπτες στιγμές.



Μια εκπομπή που μιλάει τη γλώσσα του σήμερα, συνδυάζοντας viral θέματα, ανθρώπινες ιστορίες, οικογενειακή ψυχαγωγία και δυνατές παρουσίες από κάθε γωνιά της Ελλάδας.



Η Κέλλυ και η ομάδα της μάς συστήνουν νέες φωνές, αναδεικνύουν τοπικές κουλτούρες, επενδύουν στον πολιτισμό με σύγχρονη ματιά και μας ταξιδεύουν μέσα από στήλες που θα γίνουν talk of the weekend.



Ξεχωριστοί καλεσμένοι, καθημερινοί άνθρωποι με μοναδική δράση, νέα ταλέντα, αξιολάτρευτα κατοικίδια, τηλεοπτικά νέα, αλλά και πρακτικές συμβουλές για μια καλύτερη ζωή, συνθέτουν ένα δίωρο γεμάτο με περιεχόμενο που ψυχαγωγεί, εμπνέει και ανανεώνει.



Το «Τζενερέισον ΣΚ» είναι εδώ για να μας προσφέρει ένα ευχάριστο διάλειμμα από την καθημερινότητα απευθυνόμενο σε ανθρώπους κάθε ηλικίας.



