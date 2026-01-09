2026-01-09 20:03:49
Φωτογραφία για Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε κατά την είσοδό της στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα λόγω αστοχίας υποδομής.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία 13353, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Καμίνια – Αγ. Ανδρέας, στις 18:26 ακινητοποιήθηκε κατά την είσοδό της στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα λόγω αστοχίας υποδομής.Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν 21 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα και με ασφάλεια, με τη συνδρομή του προσωπικού της Hellenic Train, στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα.Λόγω του sidirodromikanea
Αντώνης Ρέμος: Ακυρώνει τις εμφανίσεις του - Τι συμβαίνει;
Αντώνης Ρέμος: Ακυρώνει τις εμφανίσεις του - Τι συμβαίνει;
Ταξιδεύοντας μέσα από εντυπωσιακές κοσμικές εικόνες με το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb
Ταξιδεύοντας μέσα από εντυπωσιακές κοσμικές εικόνες με το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb
Γ. Σπύρου:
Ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους ο Αϊ-Βασίλης στον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Δράμας
Η Κίνα σχεδιάζει επέκταση των σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας κατά 19% έως το 2030, εν μέσω παγκόσμιας κυριαρχίας στον τομέα.
Hellenic Train: Οι λεπτομέρειες της αναθεωρημένης σύμβασης - Οι αλλαγές και το αεροπορικό μοντέλο στα εισιτήρια
Πάνω από 100 τραυματίες από σύγκρουση τρένων monorail σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην Ινδία
Την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου συνεχίζεται η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού του δυστυχήματος των Τεμπών.
Γ. Σπύρου:
«EurovisionGR» έρχεται 10/1 στην ΕΡΤ1
Μεγάλοι Βρετανικοί Σιδηρόδρομοι: Επιτέλους Μεταρρύθμιση ή Αβεβαιότητα εκ Προμελέτης;
Επιστροφή σήμερα στο ακροατήριο για την υπόθεση με τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού του δυστυχήματος των Τεμπών.
