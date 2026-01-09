2026-01-09 20:03:49

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία 13353, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Καμίνια – Αγ. Ανδρέας, στις 18:26 ακινητοποιήθηκε κατά την είσοδό της στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα λόγω αστοχίας υποδομής.Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν 21 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα και με ασφάλεια, με τη συνδρομή του προσωπικού της Hellenic Train, στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα.Λόγω του sidirodromikanea

