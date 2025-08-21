2025-08-21 18:09:40
Φωτογραφία για Συνταξιούχος μηχανοδηγός τρένου θα διασχίσει με ποδήλατο την Ευρώπη, συγκεντρώνοντας χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό
Ο Φιλ Ριντ θα ταξιδέψει με ποδήλατο από την Ελβετία στο Τάμγουορθ στη μνήμη των εκλιπόντων συναδέλφων του, συγκεντρώνοντας χρήματα για το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς σε επτά απαιτητικές ημέρες..globalrailwayreview.comΟ συνταξιούχος μηχανοδηγός τρένου Φιλ Ριντ , 56 ετών, πρόκειται να πραγματοποιήσει μια εξαιρετική ποδηλατική διαδρομή 700 μιλίων για φιλανθρωπικό σκοπό από την Ελβετία στο Τάμγουορθ στη sidirodromikanea
