2025-08-21 18:53:56
Φωτογραφία για Κατερίνα Παπακωστοπούλου: Διπλό τηλεοπτικό βήμα από Σεπτέμβριο στο OPEN
Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με την εκπομπή «Super Κατερίνα», η Κατερίνα Παπακωστοπούλου ετοιμάζεται για μια νέα σεζόν με δύο τηλεοπτικές παρουσίες.

Αρχικά, δέχτηκε πρόταση από την ΕΡΤ για να συμπαρουσιάσει με τη Στέλλα Παπαμιχαήλ μια καθημερινή ενημερωτική εκπομπή.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, συμφώνησε με το Open για να ενταχθεί στη δημοσιογραφική ομάδα της νέας βραδινής κοινωνικής εκπομπής του Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Η εκπομπή θα προβάλλεται μία φορά την εβδομάδα στη βραδινή ζώνη, με θεματολογία γύρω από το κοινωνικό και αστυνομικό ρεπορτάζ. Στο πάνελ θα βρίσκονται και ο Σταύρος Μπαλάσκας, καθώς και – σύμφωνα με πληροφορίες – ο Αναστάσιος Ντούγκας.

Με αυτόν τον τρόπο, η έμπειρη δημοσιογράφος ξεκινά τη νέα σεζόν με παρουσία τόσο στην καθημερινή ενημέρωση όσο και στη βραδινή κοινωνική ζώνη.

Πηγή: tvnea.com
