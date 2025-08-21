Απογραφή των Υπεύθυνων Φαρμακοποιών των ιδιωτικών φαρμακείων στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ

2025-08-21 14:40:43
Σας αποστέλλουμε ενημέρωση του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με την οποία από τη Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 στο site του ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ, θα πρέπει να συμπληρώνονται τα στοιχεία των υπεύθυνων φαρμακοποιών των ιδιωτικών φαρμακείων. 

Βάσει των σχετικών ειδοποιήσεων οι οποίες έχουν αναρτηθεί την πύλη ΚΜΕΣ, θα πρέπει να γίνει έλεγχος και η ενημέρωση των στοιχείων του φαρμακείου όπως και των υπεύθυνων φαρμακοποιών (με το προσωπικό email και ΑΦΜ) κατά την είσοδο. 

Η ενημέρωση των στοιχείων των υπεύθυνων φαρμακοποιών γίνεται στο πλαίσιο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ και της βελτίωσης της ασφάλειας των συστημάτων, καθώς μελλοντικά η σύνδεση στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ θα γίνεται μόνο από φαρμακοποιούς μέσω της αυθεντικοποίησης των στοιχείων τους στο TAXISNET και όχι μέσω της εγγραφής των κωδικών των φαρμακείων στην πύλη ΚΜΕΣ, όπως γίνεται έως τώρα.

Πηγή : pfs 
pharmateam
Παναγιώτης Βέμμος: «Το κτήριο του σιδηροδρομικού σταθμού Πελοποννήσου στην Αθήνα κινδυνεύει»
Βουλγαρία: Η κυβέρνηση ανοίγει τις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές για ξένους μεταφορείς
