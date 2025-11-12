2025-11-12 22:48:22

Ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα επηρεάζει το βόρειο ημισφαίριο, δημιουργώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις του σέλαος στη Βόρεια Αμερική και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ακόμη και πιο νότια από το συνηθισμένο.



Σύμφωνα με τη NOAA SWPC και τη UK Met Office, οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα ευνοικές, με τη ζώνη του σέλαος να εκτείνεται προς τη νότια Ευρώπη. Η ESA - European Space Agency επιβεβαιώνει αυξημένη γεωμαγνητική δραστηριότητα και καλεί για συνεχή παρακολούθηση του φαινομένου.



Τι να περιμένουμε ?



Αν ο ουρανός είναι καθαρός, το σέλας μπορεί να γίνει ορατό ακόμη και χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη, ως αχνό ροζ ή πράσινο πέπλο χαμηλά στον βόρειο ορίζοντα. Αυξημένες πιθανότητες να είναι ορατό από περιοχές της βόρειας Ελλάδας τις επόμενες ώρες, όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες (χωρίς νέφη).



Κοίτα ψηλά και βορειοανατολικά



Με λίγη τύχη, απόψε ίσως αντικρίσουμε ένα από τα πιο σπάνια ουράνια θεάματα των τελευταίων ετών.

