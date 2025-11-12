2025-11-12 22:48:22
Φωτογραφία για Το σέλας φωτίζει απόψε τον ουρανό της Ευρώπης
Climatebook

Ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα επηρεάζει το βόρειο ημισφαίριο, δημιουργώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις του σέλαος στη Βόρεια Αμερική και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ακόμη και πιο νότια από το συνηθισμένο.

Σύμφωνα με τη NOAA SWPC και τη UK Met Office, οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα ευνοικές, με τη ζώνη του σέλαος να εκτείνεται προς τη νότια Ευρώπη. Η ESA - European Space Agency επιβεβαιώνει αυξημένη γεωμαγνητική δραστηριότητα και καλεί για συνεχή παρακολούθηση του φαινομένου.

Τι να περιμένουμε ?

Αν ο ουρανός είναι καθαρός, το σέλας μπορεί να γίνει ορατό ακόμη και χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη, ως αχνό ροζ ή πράσινο πέπλο χαμηλά στον βόρειο ορίζοντα. Αυξημένες πιθανότητες να είναι ορατό από περιοχές της βόρειας Ελλάδας τις επόμενες ώρες, όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες (χωρίς νέφη).

Κοίτα ψηλά και βορειοανατολικά

Με λίγη τύχη, απόψε ίσως αντικρίσουμε ένα από τα πιο σπάνια ουράνια θεάματα των τελευταίων ετών.
tinanantsou.blogspot.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σιδηροδρόμων εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΟΣΕ Παντελή Μπαριανό.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σιδηροδρόμων εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΟΣΕ Παντελή Μπαριανό.
Πιέζουν να μπουν στις ράγες: Η Ηλεία συζητά και ανησυχεί για το τρένο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πιέζουν να μπουν στις ράγες: Η Ηλεία συζητά και ανησυχεί για το τρένο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
"Το σόι σου" απόψε στις 20:00 με διπλό επεισόδιο
Money Drop: Το απόλυτο παιχνίδι γνώσεων επιστρέφει απόψε στις 23:50 στον Alpha!
Money Drop: Το απόλυτο παιχνίδι γνώσεων επιστρέφει απόψε στις 23:50 στον Alpha!
Ασφάλεια των Ψηφιακών Σιδηροδρόμων της Ευρώπης: Μαθήματα από το Παγκόσμιο Φόρουμ για το 2025
Ασφάλεια των Ψηφιακών Σιδηροδρόμων της Ευρώπης: Μαθήματα από το Παγκόσμιο Φόρουμ για το 2025
«Σέρρες» 2ος Κύκλος: απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1, το προτελευταίο επεισόδιο
«Σέρρες» 2ος Κύκλος: απόψε στις 22:30 στον ΑΝΤ1, το προτελευταίο επεισόδιο
«The Wall»: Κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ
«The Wall»: Κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΕΘ: Με 229 κενά Θεολόγων, το Υπουργείο προσέλαβε 17 Θεολόγους!
ΠΕΘ: Με 229 κενά Θεολόγων, το Υπουργείο προσέλαβε 17 Θεολόγους!
Άρειος Πάγος: Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους οι ανακρίσεις για τις υποθέσεις Χρ. Τριαντόπουλου – Κ. Καραμανλή
Άρειος Πάγος: Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους οι ανακρίσεις για τις υποθέσεις Χρ. Τριαντόπουλου – Κ. Καραμανλή
Μαμά – δες: Ποια ηθοποιός αναλαμβάνει αυτό το Σάββατο την παρουσίαση;
Μαμά – δες: Ποια ηθοποιός αναλαμβάνει αυτό το Σάββατο την παρουσίαση;
Τελεσίγραφο προς Hellenic Train: Καινούρια τρένα το 2027 αλλιώς καταγγελία της σύμβασης
Τελεσίγραφο προς Hellenic Train: Καινούρια τρένα το 2027 αλλιώς καταγγελία της σύμβασης
Αυτές οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις θα συνδεθούν με ένα νέο νυχτερινό τρένο τον επόμενο μήνα
Αυτές οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις θα συνδεθούν με ένα νέο νυχτερινό τρένο τον επόμενο μήνα