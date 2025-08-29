2025-08-29 10:01:42
Φωτογραφία για Σέρρες: Δείτε backstage υλικό απ' τον δεύτερο κύκλο της σειράς του ΑΝΤ1
Ο 2ος κύκλος της αγαπημένης σειράς «Σέρρες» έρχεται στον ΑΝΤ1 και… τα έχει όλα στο πολλαπλάσιο! Χιούμορ, τρυφερότητα, ζεστασιά, αγαπησιάρικη διάθεση, έρωτες, φιλία, αλληλεγγύη, καθημερινές αλήθειες και ανθρώπινες στιγμές.

Με εκρηκτικές δόσεις γέλιου και ισχυρές διαπροσωπικές αναταράξεις, η ιστορία γράφει τα νέα της κεφάλαια και όλοι αναζητούν τη φωτεινή πλευρά της αγάπης και της ζωής!

Οι ήρωες θα αγαπήσουν, θα αγαπηθούν, θα γκρεμίσουν τα στερεότυπα, θα βγάλουν όλες τις ταμπέλες από τη λέξη «σχέση», θα διασκεδάσουν και θα ανακαλύψουν τα αυτονόητα, δηλαδή ότι… all you need is love and fun!

Αλλά μέχρι να πέσουν οι τίτλοι της αρχής στην οθόνη, ρίξτε μια ματιά εκεί που δεν καταγράφει η κάμερα. Εκεί, που ξεκινάει πάντα το «έργο». Στα παρασκήνια.

Λίγο πριν τρέξει το πλάνο και ακουστούν οι ατάκες, υπάρχουν στιγμές που δεν γράφτηκαν στο σενάριο ή δεν αποτυπώθηκαν από την κάμερα και ευτυχώς κάποιος τις «αιχμαλώτισε» σε μια φωτογραφία.

Πρόβες που ιδρώνουν τη φανέλα, αυτοσχεδιασμοί που πυροδοτούν νευρικά γέλια, κινήσεις που κόβουν στη μέση τη σκηνή, βλέμματα που λένε «το έχω».

Και βεβαίως, μικρές, αθώες συνομωσίες μεταξύ σεναριογράφου, σκηνοθέτη και συνεργατών.

Απολαύστε, λοιπόν, μερικά στιγμιότυπα που δεν θα δείτε ποτέ στην οθόνη , αλλά είναι και αυτά μέρος της ιστορίας.

Πηγή: tvnea.com
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΓΑΙΑΟΣΕ: Σχέδιο αξιοποίησης σιδηροδρομικών ακινήτων και σταθμών
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΓΑΙΑΟΣΕ: Σχέδιο αξιοποίησης σιδηροδρομικών ακινήτων και σταθμών
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/8/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/8/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
To 15ο Grand Prix στην Ολλανδία στο ΑΝΤ1+
To 15ο Grand Prix στην Ολλανδία στο ΑΝΤ1+
«Να μ’ αγαπάς»: Τα δύο teaser της νέας σύγχρονης καθημερινής σειράς του ALPHA
«Να μ’ αγαπάς»: Τα δύο teaser της νέας σύγχρονης καθημερινής σειράς του ALPHA
«Ο Δικαστής»: Δείτε το νέο τρέιλερ της νέας σειρά του ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+
«Ο Δικαστής»: Δείτε το νέο τρέιλερ της νέας σειρά του ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+
Η «Εργαζόμενη Γυναίκα» ξαναπιάνει… δουλειά στον ΑΝΤ1 με νέα επεισόδια;
Η «Εργαζόμενη Γυναίκα» ξαναπιάνει… δουλειά στον ΑΝΤ1 με νέα επεισόδια;
«Grand Hotel»: Τέσσερις νέοι χαρακτήρες μπαίνουν δυναμικά στη σειρά του ΑΝΤ1
«Grand Hotel»: Τέσσερις νέοι χαρακτήρες μπαίνουν δυναμικά στη σειρά του ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΦΡΕΝΟ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΦΡΕΝΟ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το Υπερταμείο θα αναλάβει την αναβάθμιση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης
Το Υπερταμείο θα αναλάβει την αναβάθμιση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης
Ικανοποίηση εκφράζει ο πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, καθηγητής, Σταμάτης Αγγελόπουλος για την δρομολόγηση προαστιακού τρένου
Ικανοποίηση εκφράζει ο πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, καθηγητής, Σταμάτης Αγγελόπουλος για την δρομολόγηση προαστιακού τρένου
Σάββας Δημόπουλος.Μετά τη Μεγάλη Επιστήμη: Οι Επόμενες Ανακαλύψεις στη Φυσική
Σάββας Δημόπουλος.Μετά τη Μεγάλη Επιστήμη: Οι Επόμενες Ανακαλύψεις στη Φυσική
Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ
Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ