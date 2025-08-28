2025-08-28 18:27:56
Φωτογραφία για Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ



 Σας ενημερώνουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα από Σάββατο 30 Αυγούστου 2025  και ώρα 23:00 έως και Κυριακή  31 Αυγούστου 2025 και ώρα 07:00,

δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από το Κέντρο Δεδομένων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης εξοπλισμού   ασφαλείας της πληροφοριακής υποδομής της .





Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, προκειμένου να είναι μικρότερη η επίπτωση από την μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες θα επανέλθουν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.


farmakopoioi
