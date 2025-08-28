2025-08-28 21:34:17
Φωτογραφία για Ικανοποίηση εκφράζει ο πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, καθηγητής, Σταμάτης Αγγελόπουλος για την δρομολόγηση προαστιακού τρένου
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών μέχρι το τέλος του έτους θα λειτουργήσει το πρώτο προαστιακό δρομολόγιο που θα συνδέει τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό με τη ΣίνδοVoria.grΤην απόλυτη ικανοποίησή του για τις σημερινές ανακοινώσεις του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του περιφερειακού σχεδίου ανάπτυξης της κυβέρνησης, sidirodromikanea
