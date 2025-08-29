2025-08-29 06:25:37
Φωτογραφία για Το Υπερταμείο θα αναλάβει την αναβάθμιση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης
Την αναβάθμιση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης θα αναλάβει να υλοποίηση το Υπερταμείο. Αυτό γνωστοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, κ. Γιάννης Παπαχρήστου, μιλώντας στην ειδική εκδήλωση για τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.Για το έργο του σιδηροδρομικού σταθμού, είπε πως, διεθνώς, οι σταθμοί δεν είναι πλέον απλώς σημεία sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ικανοποίηση εκφράζει ο πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, καθηγητής, Σταμάτης Αγγελόπουλος για την δρομολόγηση προαστιακού τρένου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ικανοποίηση εκφράζει ο πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, καθηγητής, Σταμάτης Αγγελόπουλος για την δρομολόγηση προαστιακού τρένου
ΦΡΕΝΟ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΦΡΕΝΟ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης γίνεται πραγματικότητα - Πότε ξεκινά
Ο προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης γίνεται πραγματικότητα - Πότε ξεκινά
Ξεκίνησαν τα έργα καλλωπισμού στο σιδηροδρομικο σταθμό Θεσσαλονίκης
Ξεκίνησαν τα έργα καλλωπισμού στο σιδηροδρομικο σταθμό Θεσσαλονίκης
Επίσκεψη Χατζηδάκη - Ταχιάου σήμερα στο μετρό Θεσσαλονίκης
Επίσκεψη Χατζηδάκη - Ταχιάου σήμερα στο μετρό Θεσσαλονίκης
Μετρό Θεσσαλονίκης: Φως στο χρηματοδοτικό τούνελ ψάχνουν οι δυτικές επεκτάσεις - Κονδύλια από τρεις πηγές
Μετρό Θεσσαλονίκης: Φως στο χρηματοδοτικό τούνελ ψάχνουν οι δυτικές επεκτάσεις - Κονδύλια από τρεις πηγές
Παναγιώτης Βέμμος: «Το κτήριο του σιδηροδρομικού σταθμού Πελοποννήσου στην Αθήνα κινδυνεύει»
Παναγιώτης Βέμμος: «Το κτήριο του σιδηροδρομικού σταθμού Πελοποννήσου στην Αθήνα κινδυνεύει»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σάββας Δημόπουλος.Μετά τη Μεγάλη Επιστήμη: Οι Επόμενες Ανακαλύψεις στη Φυσική
Σάββας Δημόπουλος.Μετά τη Μεγάλη Επιστήμη: Οι Επόμενες Ανακαλύψεις στη Φυσική
Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ
Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ
Η Nokia παρουσιάζει το πρώτο εμπορικό σύστημα 5G για σιδηροδρόμους
Η Nokia παρουσιάζει το πρώτο εμπορικό σύστημα 5G για σιδηροδρόμους
Τέμπη: Τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας με το τελικό πόρισμα της πυροσβεστικής -Δεν υπήρχε εύφλεκτο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία
Τέμπη: Τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας με το τελικό πόρισμα της πυροσβεστικής -Δεν υπήρχε εύφλεκτο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία
Πάτρα: Άνδρας μπήκε με όπλο σε φαρμακείο - Τον εντόπισαν
Πάτρα: Άνδρας μπήκε με όπλο σε φαρμακείο - Τον εντόπισαν