2026-01-05 11:33:33

Με ένα μπουκέτο λευκά λουλούδια και ένα αναμμένο κερί στο γραφείο του, ο ΑΝΤ1 αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη, που “έφυγε” σε ηλικία 74 ετών.



Μετά το μεγάλο αφιέρωμα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», της οποίας υπήρξε ο εμπνευστής και ψυχή, ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από την εκπομπή του «Το Πρωινό», τον αποχαιρέτησε με βαθιά συγκίνηση.



Ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε με λόγια καρδιάς για τον Παπαδάκη, τονίζοντας ότι πέρα από συνάδελφοι υπήρξαν και στενοί φίλοι. Αποκάλυψε μάλιστα πως προσπαθούσε να τον πείσει να γίνει ο διάδοχός του στην πρωινή ζώνη ενημέρωσης, όταν εκείνος θα αποφάσιζε να αποχωρήσει.



Ο παρουσιαστής στάθηκε επίσης στη στεναχώρια που πιθανώς ένιωθε ο Παπαδάκης, όταν αποφάσισε να κλείσει τον κύκλο της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».



Ανέφερε πως ο μεγάλος δημοσιογράφος ήταν γλυκός, δημιουργικός και αφοσιωμένος στη δουλειά του, αποκαλώντας τον «αντιστάρ», καθώς πάντα παρέμενε ο ίδιος άνθρωπος που στα νιάτα του εργαζόταν σε περίπτερο.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ