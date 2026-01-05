2026-01-05 11:33:33
Φωτογραφία για Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στο γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη στον ΑΝΤ1: Λουλούδια και αναμμένο κερί στη μνήμη του
Με ένα μπουκέτο λευκά λουλούδια και ένα αναμμένο κερί στο γραφείο του, ο ΑΝΤ1 αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη, που “έφυγε” σε ηλικία 74 ετών.

Μετά το μεγάλο αφιέρωμα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», της οποίας υπήρξε ο εμπνευστής και ψυχή, ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από την εκπομπή του «Το Πρωινό», τον αποχαιρέτησε με βαθιά συγκίνηση.

Ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε με λόγια καρδιάς για τον Παπαδάκη, τονίζοντας ότι πέρα από συνάδελφοι υπήρξαν και στενοί φίλοι. Αποκάλυψε μάλιστα πως προσπαθούσε να τον πείσει να γίνει ο διάδοχός του στην πρωινή ζώνη ενημέρωσης, όταν εκείνος θα αποφάσιζε να αποχωρήσει.

Ο παρουσιαστής στάθηκε επίσης στη στεναχώρια που πιθανώς ένιωθε ο Παπαδάκης, όταν αποφάσισε να κλείσει τον κύκλο της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

Ανέφερε πως ο μεγάλος δημοσιογράφος ήταν γλυκός, δημιουργικός και αφοσιωμένος στη δουλειά του, αποκαλώντας τον «αντιστάρ», καθώς πάντα παρέμενε ο ίδιος άνθρωπος που στα νιάτα του εργαζόταν σε περίπτερο.

Πηγή: tvnea.com
