Το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών στις ΗΠΑ χρηματοδοτεί δύο Παρατηρητήρια Βαρυτικών Κυμάτων, το LIGO Hanford που βρίσκεται στην πολιτεία Washington, στη βορειοδυτική ακτή των ΗΠΑ, κοντά στην πόλη Richland, και το δίδυμό του, το LIGO Livingston στη Louisiana.

Τα έγγραφα του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026 που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα από την κυβέρνηση Τραμπ, πρότειναν τη μείωση του συνολικού προϋπολογισμού για τα δύο LIGO κατά 40%, από 48 εκατομμύρια δολάρια το οικονομικό έτος 2024 σε 29 εκατομμύρια δολάρια το οικονομικό έτος 2026.

Η πρόταση Τραμπ απαιτεί όχι μόνο το κλείσιμο ενός από τα δύο παρατηρητήρια κατά το οικονομικό έτος 2026, αλλά και τη μείωση των δαπανών του LIGO για την ανάπτυξη τεχνολογίας. Για τα δύο LIGO προγραμματιζόταν να τεθούν σε φάση αναβάθμισης το 2026, με τεχνολογικές βελτιώσεις και στα δύο.

Όταν το 2015, το LIGO ανίχνευσε για πρώτη φορά στην ιστορία της φυσικής ένα βαρυτικό κύμα, γεννήθηκε η εποχή της αστρονομίας των βαρυτικών κυμάτων. Έχοντας αναβαθμιστεί αρκετές φορές και με την συνεργασία των νέων παρατηρητηρίων βαρυτικών κυμάτων Virgo και KAGRA, φτάσαμε στην ανίχνευση περίπου 300 συμβάντων βαρυτικών κυμάτων και έχουμε πλέον μια καλύτερη εικόνα των μαύρων τρυπών στο σύμπαν μας από ποτέ. Όμως, οι περικοπές χρηματοδότησης απειλούν να κλείσουν την μία από τις δύο εγκαταστάσεις του LIGO, τουλάχιστον.

Μετά από ένα τέτοιο το πλήγμα θα μπορούσε να επιβιώσει στις ΗΠΑ η αστρονομία των βαρυτικών κυμάτων;

Μεταξύ αστρονόμων κυκλοφορεί η φήμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ για να εξισορροπήσει την απώλεια, σκέφτεται να χτίσει στη θέση του ενός παρατηρηρίου LIGO, άλλον ένα ουρανοξύστη Τραμπ, εγκαινιάζοντας μια νέα τακτική που θα συνοψίζεται στην φράση: «η οικοδομή στηρίζει την αστρονομία» .

