Ο Σεπτέμβριος φέρνει νέο αέρα στην ψυχαγωγία της ΕΡΤ. Από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025, οι οθόνες γεμίζουν χρώμα, μουσική, γέλιο και ιστορίες που αξίζει να δεις. Αγαπημένες εκπομπές επιστρέφουν ανανεωμένες και γεμάτες εκπλήξεις, στην ΕΡΤ1, για να μας κρατήσουν συντροφιά τη νέα τηλεοπτική σεζόν.«Πρωίαν σε είδον»Πρεμιέρα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025, στις 09:00Το αγαπημένο πρωινό μαγκαζίνο επιστρέφει στην ΕΡΤ1 ανανεωμένο και γεμάτο ενέργεια, για τέταρτη χρονιά! Από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, στις 09:00 και για τρεις ώρες καθημερινά, ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά μάς υποδέχονται με το γνώριμο χαμόγελό τους, σε μια εκπομπή που ξεχωρίζει.Στο «Πρωίαν σε είδον», απολαμβάνουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις με ξεχωριστούς καλεσμένους, ευχάριστες ειδήσεις, ζωντανές συνδέσεις και ρεπορτάζ, αλλά και προτάσεις για ταξίδια, καθημερινές δραστηριότητες και θέματα lifestyle που κάνουν τη διαφορά. Όλα με πολύ χαμόγελο και ψυχραιμία Η σεφ Γωγώ Δελογιάννη παραμένει σταθερή αξία, φέρνοντας τις πιο νόστιμες συνταγές και γεμίζοντας το τραπέζι με αρώματα και γεύσεις, για μια μεγάλη παρέα που μεγαλώνει κάθε πρωί.Όλα όσα συμβαίνουν βρίσκουν τη δική τους θέση σε ένα πρωινό πρόγραμμα που ψυχαγωγεί και διασκεδάζει με τον καλύτερο τρόπο.Καθημερινά στις 09:00 στην ΕΡΤ1 και η κάθε ημέρα θα είναι καλύτερη!Δείτε το trailer:«ΠΟΠ Μαγειρική»Πρεμιέρα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025, στις 14:00Η πιο γευστική τηλεοπτική συνήθεια επιστρέφει! Η «ΠΟΠ Μαγειρική», η εκπομπή που αποκαλύπτει τις ιστορίες πίσω από τα πιο αγνά και ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, αναδεικνύοντας τις γεύσεις, τους παραγωγούς και τη γη της Ελλάδας, κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1, τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025, στις 14:00.Ο σεφ Ανδρέας Λαγός υποδέχεται ξανά το κοινό στην κουζίνα της «ΠΟΠ Μαγειρικής», αναζητώντας τα πιο ξεχωριστά προϊόντα της χώρας και δημιουργώντας συνταγές που αναδεικνύουν την αξία της ελληνικής γαστρονομίας.Κάθε επεισόδιο γίνεται ένα ξεχωριστό ταξίδι γεύσης και πολιτισμού, καθώς άνθρωποι του ευρύτερου δημόσιου βίου, καλεσμένοι από τον χώρο του θεάματος, της τηλεόρασης, των τεχνών μπαίνουν στην κουζίνα της εκπομπής, μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες και τις δικές τους αναμνήσεις από την ελληνική κουζίνα και μαγειρεύουν παρέα με τον Ανδρέα Λαγό.Η «ΠΟΠ μαγειρική» είναι γεύσεις, ιστορίες και άνθρωποι. Είναι το καθημερινό ραντεβού με την γαστρονομική έμπνευση, την παράδοση και τη γεύση.Δείτε το trailer:«Στούντιο 4»Πρεμιέρα Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025, στις 15:00Για πέμπτη χρονιά, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, επιστρέφουν στην ΕΡΤ1, τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, στις 15:00, για να μιλήσουν για όλα όσα μας απασχολούν, μας εμπνέουν, μας διασκεδάζουν ή μας συγκινούν.Και αυτή την τηλεοπτική σεζόν, θα φιλοξενήσουν ανθρώπους που ξεχωρίζουν, σε συνεντεύξεις που κάνουν αίσθηση, θα δοκιμάσουν τα γλυκά του Δημήτρη Μακρυνιώτη και τα πιάτα του Σταύρου Βαρθαλίτη, θα κουβεντιάσουν για θέματα της επικαιρότητας, θα μας συστήσουν σημαντικά πρόσωπα από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θα γίνουν για ακόμα μία χρονιά η πιο χαλαρή τηλεοπτική παρέα.…Γιατί το «Στούντιο 4» είναι καθημερινή συνήθεια. Είναι οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Μια χαλαρή κουβέντα και η ζωή με άλλη ματιά.Με λόγο ουσιαστικό, ατμόσφαιρα οικεία και περιεχόμενο με ψυχή, το «Στούντιο 4» συνεχίζει να αποτελεί καθημερινή τηλεοπτική συνήθεια – έναν σταθμό στην ημέρα μας!#Studio4#KαθημερινάΑλλιώςΔείτε το trailer:Πηγή: tvnea.com