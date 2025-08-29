2025-08-29 10:01:42
Φωτογραφία για ALPHA: Το Deal επιστρέφει ανανεωμένο τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου
Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι «Deal» επιστρέφει με νέα επεισόδια μετά από μια άκρως επιτυχημένη σεζόν.

Ο Γιώργος Θαναηλάκης καθημερινά υποδέχεται παίκτες και κοινό σ’ ένα πλατό γεμάτο ενέργεια και χρήματα!  

Νέοι παίκτες, νέες προκλήσεις, περισσότερη αγωνία, ανατροπές  και μεγάλες συγκινήσεις είναι τα συστατικά που κάνουν το Deal άχαστο παιχνίδι!

Οι 22 παίκτες που έρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν 70.000€ κάνοντας το καλύτερο Deal με τον τραπεζίτη!

Το «Deal» επιστρέφει τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 17:45, ανανεωμένο, γεμάτο εκπλήξεις και μεγάλα έπαθλα που θα κάνουν το παιχνίδι ακόμα πιο συναρπαστικό!

Πηγή: tvnea.com
Η ΕΡΤ1 δίνει ραντεβού με την ψυχαγωγία
Η ΕΡΤ1 δίνει ραντεβού με την ψυχαγωγία
Η οικοδομή στηρίζει τα βαρυτικά κύματα
Η οικοδομή στηρίζει τα βαρυτικά κύματα
«Καλύτερα δε γίνεται» για 8η σεζόν στον ALPHA
«Να μ’ αγαπάς»: Τα δύο teaser της νέας σύγχρονης καθημερινής σειράς του ALPHA
Νέα επεισόδια του
Στις 6 Σεπτεμβρίου στο προαύλιο του Λυκείου Αστακού, μεγάλη συναυλία του APON.
Στις 6 Σεπτεμβρίου στο δημοτικό γήπεδο Αστακού, μεγάλη συναυλία του APON.
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/8/2025)
Σέρρες: Δείτε backstage υλικό απ' τον δεύτερο κύκλο της σειράς του ΑΝΤ1
ΓΑΙΑΟΣΕ: Σχέδιο αξιοποίησης σιδηροδρομικών ακινήτων και σταθμών
ΦΡΕΝΟ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το Υπερταμείο θα αναλάβει την αναβάθμιση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης
