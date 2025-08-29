Δύο αγαπημένοι πρωταγωνιστές της δραματικής σειράς «Έρωτας φυγάς» ανάρτησαν από κοινού φωτογραφία στο Instagram, ανακοινώνοντας με αυτόν τον τρόπο την έναρξη των νέων γυρισμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες.Η νέα τηλεοπτική παραγωγή, με τίτλο «Από ήλιο σε ήλιο», εστιάζει στην αιματηρή απεργία των μεταλλωρύχων της Σερίφου. Η ιστορία ξεδιπλώνεται μέσα από τη ζωή του Περσέα, γιου ενός εργάτη που χάθηκε στις στοές, και της μητέρας του, Κατερινέτας. Ο νεαρός μεγαλώνει δουλεύοντας αδιάκοπα «από ήλιο σε ήλιο», μέχρι που η μοίρα τον φέρνει αντιμέτωπο με τον έρωτα της Ανδρομέδας, κόρης του μεγαλύτερου εχθρού του.Πηγή: tvnea.com