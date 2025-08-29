2025-08-29 11:07:53
Φωτογραφία για Απο τον Έρωτα Φυγά στη νέα σειρά εποχής της ΕΡΤ1 «Από ήλιο σε ήλιο»
Δύο αγαπημένοι πρωταγωνιστές της δραματικής σειράς «Έρωτας φυγάς» ανάρτησαν από κοινού φωτογραφία στο Instagram, ανακοινώνοντας με αυτόν τον τρόπο την έναρξη των νέων γυρισμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες.

Η νέα τηλεοπτική παραγωγή, με τίτλο «Από ήλιο σε ήλιο», εστιάζει στην αιματηρή απεργία των μεταλλωρύχων της Σερίφου. Η ιστορία ξεδιπλώνεται μέσα από τη ζωή του Περσέα, γιου ενός εργάτη που χάθηκε στις στοές, και της μητέρας του, Κατερινέτας. Ο νεαρός μεγαλώνει δουλεύοντας αδιάκοπα «από ήλιο σε ήλιο», μέχρι που η μοίρα τον φέρνει αντιμέτωπο με τον έρωτα της Ανδρομέδας, κόρης του μεγαλύτερου εχθρού του.

Πηγή: tvnea.com
Απο τον Έρωτα Φυγά στη νέα σειρά εποχής της ΕΡΤ1 «Από ήλιο σε ήλιο» - Φωτογραφία 2
Η οικοδομή στηρίζει τα βαρυτικά κύματα
Η οικοδομή στηρίζει τα βαρυτικά κύματα
Pharmamanage.gr : Αποκλειστική συνέντευξη Κ. Μανωλόπουλου μετά την εκλογή του
Pharmamanage.gr : Αποκλειστική συνέντευξη Κ. Μανωλόπουλου μετά την εκλογή του
