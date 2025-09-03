2025-09-03 07:36:56
Φωτογραφία για Συντάξεις: Ποιοι θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση [πίνακες ανά ταμείο]
 Κέρδος που μπορεί να φτάσει ως και τα 50 ευρώ από τις αυξήσεις στις συντάξεις για το 2025 θα έχουν χιλιάδες συνταξιούχοι από όσους εξακολουθούν να λαμβάνουν προσωπική διαφορά.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΤα οφέλη θα είναι μεγαλύτερα και για περισσότερους, αν η κυβέρνηση προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις, μηδενίζοντας την προσωπική διαφορά, ώστε να πάρουν αυξήσεις όλοι οι sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΔΕΘ: Τι ζητούν οι συνταξιούχοι από τον Μητσοτάκη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΔΕΘ: Τι ζητούν οι συνταξιούχοι από τον Μητσοτάκη
ΤΑ Windows 11 ΕΝΙΣΥΟΥΝ ΤΟΝ ΗΧΟ ΣΤΑ Bluetooth ΜΕ super wideband stereo
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΤΑ Windows 11 ΕΝΙΣΥΟΥΝ ΤΟΝ ΗΧΟ ΣΤΑ Bluetooth ΜΕ super wideband stereo
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ληστεία σε φαρμακείο στη Νέα Σμύρνη: Απείλησε με όπλο τον ιδιοκτήτη και άδειασε το ταμείο (video)
Ληστεία σε φαρμακείο στη Νέα Σμύρνη: Απείλησε με όπλο τον ιδιοκτήτη και άδειασε το ταμείο (video)
Συντάξεις 2026: Τι θα πάρουν οι συνταξιούχοι - Εως 850 ευρώ ετήσιο όφελος [Οι πίνακες με τα νέα ποσά]
Συντάξεις 2026: Τι θα πάρουν οι συνταξιούχοι - Εως 850 ευρώ ετήσιο όφελος [Οι πίνακες με τα νέα ποσά]
ΕΟΔΥ: 5 νέοι θάνατοι ασθενών με CoViD - Αύξηση 23% στις εισαγωγές
ΕΟΔΥ: 5 νέοι θάνατοι ασθενών με CoViD - Αύξηση 23% στις εισαγωγές
Συντάξεις: Αποκαλυπτικός οδηγός για έξοδο με πλασματικά - Ποια χρόνια εξαγοράζονται και πόσο κοστίζουν [πίνακες και παραδείγματα]
Συντάξεις: Αποκαλυπτικός οδηγός για έξοδο με πλασματικά - Ποια χρόνια εξαγοράζονται και πόσο κοστίζουν [πίνακες και παραδείγματα]
Το
Το "Πρωινό Σαββατοκύριακου" παίρνει σάρκα και οστά... - Ποιοί θα είναι και τι ώρα θα παίζει;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το τρένο υψηλής ταχύτητας της Κίνας μόλις ξεπέρασε τα αεροπλάνα σε μια διαδρομή 1.300 χιλιομέτρων
Το τρένο υψηλής ταχύτητας της Κίνας μόλις ξεπέρασε τα αεροπλάνα σε μια διαδρομή 1.300 χιλιομέτρων
Ο Συμβολισμός του Τρένου του Κιμ Γιονγκ Ουν: Ασφάλεια, Συνέχεια και Ηγεσία
Ο Συμβολισμός του Τρένου του Κιμ Γιονγκ Ουν: Ασφάλεια, Συνέχεια και Ηγεσία
Τα χάρτινα εισιτήρια τρένων θα γίνουν επίσημα ιστορία στην Κίνα από τον Σεπτέμβριο
Τα χάρτινα εισιτήρια τρένων θα γίνουν επίσημα ιστορία στην Κίνα από τον Σεπτέμβριο
Αυτή είναι η ανανεωμένη Super Κατερίνα - Πότε κάνει πρεμιέρα; - Δείτε το trailer
Αυτή είναι η ανανεωμένη Super Κατερίνα - Πότε κάνει πρεμιέρα; - Δείτε το trailer
«Ραντεβού το σουκού»: Η νέα εκπομπή του OPEN με Κωνσταντάρα – Μαλέσκου
«Ραντεβού το σουκού»: Η νέα εκπομπή του OPEN με Κωνσταντάρα – Μαλέσκου