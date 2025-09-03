Η Microsoft αναβαθμίζει την εμπειρία ήχου στα Windows 11 με την υποστήριξη του Bluetooth LE Audio και του χαρακτηριστικού super wideband stereo. Η νέα τεχνολογία επιτρέπει τη μετάδοση στερεοφωνικού ήχου υψηλής πιστότητας ακόμη και όταν χρησιμοποιείται μικρόφωνο, ξεπερνώντας περιορισμούς που ταλάνιζαν χρήστες σε παιχνίδια, φωνητικές κλήσεις και εφαρμογές τηλεδιάσκεψης όπως το Microsoft Teams.

Παραδοσιακά, οι λύσεις Bluetooth βασίζονταν σε δύο ξεχωριστά προφίλ ήχου: το A2DP, που προσφέρει στερεοφωνικό ήχο αλλά δεν υποστηρίζει μικρόφωνο, και το HFP, που επιτρέπει φωνητικές κλήσεις αλλά περιορίζει τον ήχο σε μονοφωνικό και χαμηλότερης ποιότητας εύρος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα συχνές πτώσεις ποιότητας, ειδικά σε παιχνίδια όπου οι συνομιλίες προκαλούσαν «σβήσιμο» του στερεοφωνικού εφέ.

Με το Bluetooth LE Audio και το super wideband stereo, τα Windows 11 συνδυάζουν ήχο και μικρόφωνο σε ένα ενιαίο προφίλ (Telephony Media Profile - TMAP). Οι χρήστες μπορούν πλέον να απολαμβάνουν πλήρες στερεοφωνικό φάσμα χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα, είτε πρόκειται για παιχνίδια είτε για επαγγελματικές τηλεδιασκέψεις.

Για να επωφεληθεί κάποιος, χρειάζεται ακουστικά ή ηχεία με υποστήριξη Bluetooth LE Audio, υπολογιστή με Windows 11 έκδοση 24H2 ή νεότερη και ενημερωμένους drivers. Οι εφαρμογές που υποστηρίζουν spatial audio, όπως το Microsoft Teams, μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τη νέα τεχνολογία. Παράλληλα, η βελτίωση δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα PC που υποστηρίζουν Bluetooth LE, αλλά θα επεκταθεί σταδιακά μέσω ενημερώσεων.

Στην πράξη, η διαφορά είναι άμεσα αισθητή. Στο Forza Horizon 5, για παράδειγμα, οι φωνητικές συνομιλίες πλέον δεν μειώνουν την ποιότητα του ήχου και το παιχνίδι ακούγεται σε πλήρες στερεοφωνικό εύρος με χωρική ακρίβεια. Αντίστοιχα, οι τηλεδιασκέψεις γίνονται πιο καθαρές, με ευκρινή χωρική τοποθέτηση των ομιλητών.

Η αναβάθμιση αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ασύρματη εμπειρία χρήσης των Windows 11. Οι χρήστες απολαμβάνουν πλέον πλούσιο, καθαρό ήχο χωρίς συμβιβασμούς, ενώ η ευκολία και η ελευθερία κινήσεων παραμένουν αναλλοίωτες, ενισχύοντας την καθημερινή και επαγγελματική χρήση.

