2025-09-04 09:51:50

Με έκπληξη είδαν χθες στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης τον Υφυπουργό Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη να πιάνει την μανιβέλα και να κινεί την μεταφορική γέφυρα . Ένα σύστημα που χρησιμοποιούσαν παλαιοτέρα στα συνεργεία επισκευής οχημάτων για την μεταφορά βαγονιών από μια γραμμή στην άλλη.Βλέποντας ο κ. Κυρανάκης τους παλιούς σιδηροδρομικούς να γυρίζουν την μανιβέλα και την κίνηση sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ