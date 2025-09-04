2025-09-04 08:39:08
Φωτογραφία για Τρομεροί γονείς: Δείτε τα teaser της νέας οικογενειακής κωμικής σειράς του Alpha

 



Τρομεροί γονείς. Μια οικογένεια σαν όλες τις άλλες, όχι όμως μια κωμωδία σαν όλες τις άλλες. Η νέα οικογενειακή κωμική σειρά του Alpha, έρχεται να χαρίσει όχι μόνο γέλιο και συγκίνηση, αλλά και ρεαλιστικές καθημερινές οικογενειακές καταστάσεις!



Η Ναταλία και ο Στέφανος, ο Στέφανος και η Ναταλία, είναι ένα σύγχρονο ζευγάρι μέσα στην τρέλα, τις αγωνίες, και το καθημερινό πηγαινέλα της ζωής. Είναι γύρω στα 45, παντρεμένοι και ισορροπούν μεταξύ οικογενειακής ζωής και επαγγελματικών υποχρεώσεων κρατώντας πάντα αναμμένη τη φλόγα του έρωτά τους!

Ο Στέφανος είναι σεναριογράφος και η Ναταλία είναι στέλεχος σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Έχουν γονείς, φίλους, γείτονες και κυρίως έχουν παιδιά… Τρία αγόρια που τους κάνουν δύσκολη και χαρούμενη τη ζωή. Τον Θωμά, που πάει Β’ Λυκείου και πρέπει σιγά σιγά να σοβαρευτεί, τον Ερμή που όταν παίρνουν τηλέφωνο από το σχολείο, τρέμουν για το τί θα ακούσουν πάλι, και τον μικρό Άλεξ που η ευφυία του γίνεται πολλές φορές επικίνδυνη. 

Με κέφι και εφευρετικότητα ξεπερνούν τις δυσκολίες, με υπομονή και αγάπη «δένουν» σαν οικογένεια, με πάθος παραμένουν ερωτευμένοι.

Η ανατροφή τριών αγοριών δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά κι εμείς δεν έχουμε να κάνουμε με ένα τυχαίο ζευγάρι. Τους έχουμε εμπιστοσύνη, θα μεγαλουργήσουν. Μιλάμε για τους… Τρομερούς γονείς!

Παίζουν: Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιώργος Κριθάρας, Γιούλη Τσαγκαράκη, Κώστας Φιλίππογλου, Τάσος Δέδες, Μαρία Μοσχούρη, Άγγελος Νεράτζης, Κωνσταντίνος Πεσλής και οι μικροί Δημήτρης Μακρόπουλος και Ορέστης Μπάμπαλης.



Σενάριο: Ρένα Ρίγγα, Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κικίδης

Παραγωγή: Primavisione

Τρομεροί γονείς! Σαν εκείνους κι εμείς!

Έρχεται στον Alpha.



Δείτε τα ξεκαρδιστικά teaser:







 



Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Καρκίνος του μαστού: Το δηλητήριο της μέλισσας σκοτώνει καρκινικά κύτταρα σε 60′
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Καρκίνος του μαστού: Το δηλητήριο της μέλισσας σκοτώνει καρκινικά κύτταρα σε 60′
Πορτογαλία: Ημέρα εθνικού πένθους για την πολύνεκρη τραγωδία από τον εκτροχιασμό του τραμ στη Λισαβόνα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πορτογαλία: Ημέρα εθνικού πένθους για την πολύνεκρη τραγωδία από τον εκτροχιασμό του τραμ στη Λισαβόνα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Οι πρωταγωνιστές της σειράς «χωρίζονται σε ομάδες» και μας συστήνονται...
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Οι πρωταγωνιστές της σειράς «χωρίζονται σε ομάδες» και μας συστήνονται...
Αυτός αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Alpha
Αυτός αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Alpha
Alpha News: Με νέα εικόνα ο Αντώνης Σρόιτερ
Alpha News: Με νέα εικόνα ο Αντώνης Σρόιτερ
«Η μεγάλη χίμαιρα»: Στον «αέρα» το πρώτο teaser της συγκλονιστικής σειράς της ΕΡΤ
«Η μεγάλη χίμαιρα»: Στον «αέρα» το πρώτο teaser της συγκλονιστικής σειράς της ΕΡΤ
Τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 έρχονται στον Alpha!
Τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 έρχονται στον Alpha!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απευθείας σιδηροδρομικές συνδέσεις σε Ευρώπη από την Uber
Απευθείας σιδηροδρομικές συνδέσεις σε Ευρώπη από την Uber
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΒΑΝΤΙΚΟ INTERNET ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΒΑΝΤΙΚΟ INTERNET ΜΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
Πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις το 2026 [αναλυτικοί πίνακες με ποσά ανά ταμείο]
Πόσο θα αυξηθούν οι συντάξεις το 2026 [αναλυτικοί πίνακες με ποσά ανά ταμείο]
Το δηλητήριο της μέλισσας σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα του μαστού σε 60′!
Το δηλητήριο της μέλισσας σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα του μαστού σε 60′!
Κυρανάκης στα «Σ.Ν.»: Να γυρίσουμε όλοι μαζί μια νέα σελίδα για το σιδηρόδρομο. Βίντεο.
Κυρανάκης στα «Σ.Ν.»: Να γυρίσουμε όλοι μαζί μια νέα σελίδα για το σιδηρόδρομο. Βίντεο.