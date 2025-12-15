Οι εκλογές των τοπικών συλλόγων έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και σε λίγο θα συγκροτηθεί σε σώμα και το δευτεροβάθμιο όργανο των φαρμακοποιών, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΦΣ, λοιπόν, για την τελευταία τριετία επέλεξε να παρουσιάσει τον απολογισμό του και να ενημερώσει τους συναδέλφους για τα πεπραγμένα του, με έμφαση στη νομοθετική δραστηριότητα, τις οικονομικές ρυθμίσεις υπέρ των φαρμακοποιών, τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και το εκπαιδευτικό έργο.​

Νομοθετήματα με οικονομικό όφελος

Στο σκέλος της νομοθεσίας επιτεύχθηκαν ρυθμίσεις που....







.... βελτιώνουν το οικονομικό πλαίσιο λειτουργίας των φαρμακείων, όπως η εξαίρεση ή μείωση επιβαρύνσεων (rebate, clawback) και η αναγνώριση της συμμετοχής του φαρμακοποιού στην εκτέλεση συνταγών σε ειδικές κατηγορίες σκευασμάτων. Παράλληλα εξασφαλίστηκε αποκλειστικότητα διάθεσης συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών από τα φαρμακεία, ενισχύοντας τον ρόλο τους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.​

Θεσμικές κατακτήσεις για τον κλάδο

Υλοποιήθηκαν χρόνια αιτήματα, όπως η ίδρυση εταιρείας φαρμακείου ειδικού τύπου, η αναβάθμιση του ΠΦΣ ως Ινστιτούτου Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών και η θεσμική θωράκιση του ρόλου του φαρμακοποιού σε θέματα συνταγογράφησης, εφημεριών και λειτουργίας των φαρμακείων. Ρυθμίστηκαν επίσης εκκρεμότητες για άδειες, συνταξιοδοτήσεις, αμοιβές, φορολογική μεταχείριση και καθημερινά πρακτικά ζητήματα που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των φαρμακείων.​

Ρυθμίσεις διαδικασιών σε ΣΗΣ, e-ΔΑΠΥ, ΗΔΙΚΑ

Έγιναν σημαντικές αλλαγές στα πληροφοριακά συστήματα, με αυτοματοποίηση ελέγχων, απλοποίηση συνοδευτικών εγγράφων, ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών και μείωση της γραφειοκρατίας γύρω από συνταγές, γνωματεύσεις, ανασφαλίστους, ναρκωτικά και ειδικά σκευάσματα. Επιπλέον θεσπίστηκαν κανόνες που διασφαλίζουν έγκαιρη πληρωμή των φαρμακείων, καλύτερη συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ και τον ΕΟΦ και μεγαλύτερη διαφάνεια στους ελέγχους.​

Δράσεις στην πανδημία COVID-19

Κατά την περίοδο της πανδημίας τα φαρμακεία στήριξαν έμπρακτα τη δημόσια υγεία, αναλαμβάνοντας κρίσιμο ρόλο στον προγραμματισμό και κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμών, στη διάθεση self tests, στη διενέργεια rapid tests, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Παράλληλα υποστηρίχθηκαν οι φαρμακοποιοί με ρυθμίσεις για αμοιβές, αποζημιώσεις και κάλυψη ζητημάτων που προέκυψαν από τις έκτακτες συνθήκες.​

Το φαρμακείο υπηρεσιών και μετά την πανδημία

Δρομολογήθηκαν νέες υπηρεσίες που παρέχονται από τα φαρμακεία, όπως προγράμματα πρόληψης (καρκίνος παχέος εντέρου, παχυσαρκία), δράσεις ενημέρωσης και καταγραφής εμβολιασμών, καθώς και συμμετοχή σε εθνικά προγράμματα δημόσιας υγείας. Έτσι, το φαρμακείο αναδεικνύεται σε σταθερό πυλώνα φροντίδας υγείας στην κοινότητα, με αναβαθμισμένο επιστημονικό και κοινωνικό ρόλο.​

Εκπαιδευτικό έργο – ΙΔΕΕΑΦ και συνεργασίες

Σε συνεργασία με το ΙΔΕΕΑΦ αναπτύχθηκαν πολυάριθμες εκπαιδευτικές ενότητες και σεμινάρια για θέματα όπως εμβολιασμοί, χρόνια νοσήματα, φαρμακοοικονομία, διαχείριση φαρμακείου, νέες τεχνολογίες, HMVO και σύγχρονες υπηρεσίες φαρμακοποιού. Οι εκπαιδευτικές δράσεις επεκτάθηκαν με μνημόνια συνεργασίας με επιστημονικές εταιρείες και φορείς ασθενών, ενισχύοντας την επιστημονική επάρκεια και την κοινωνική παρουσία του κλάδου.​

Διοικητικό έργο και υποστήριξη μελών

Ο Σύλλογος εκσυγχρόνισε την εσωτερική του λειτουργία, αναβαθμίζοντας το μηχανογραφικό σύστημα, τον διανεμητικό λογαριασμό, το τηλεφωνικό κέντρο και τα ψηφιακά εργαλεία για καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών. Παράλληλα προσφέρθηκαν ουσιαστική λογιστική, φορολογική και ασφαλιστική υποστήριξη, νομικές συμβουλές, ομαδική ασφαλιστική κάλυψη και άμεση παρέμβαση σε ζητήματα ελέγχων και αποζημιώσεων από τα ταμεία.​

Κοινωνική προσφορά και εξωστρέφεια

Υλοποιήθηκαν δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης (εκστρατείες πρόληψης, ενημερωτικές καμπάνιες για εμβολιασμούς, αντιβιοτικά, βία, οδική ασφάλεια χωρίς αλκοόλ) και στήριξη ευάλωτων ομάδων με δωρεές υλικού και συνεργασίες με νοσοκομεία, κοινωνικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα διοργανώθηκαν συνέδρια, ημερίδες και διαδικτυακές εκδηλώσεις, ενισχύοντας την εικόνα του φαρμακοποιού στην τοπική κοινωνία και πανελλαδικά.​

Μήνυμα προς τους συναδέλφους

Το κείμενο κλείνει με κάλεσμα για ενότητα, συμμετοχή και συνέχεια της συλλογικής προσπάθειας, τονίζοντας ότι οι κατακτήσεις των τελευταίων ετών ήταν αποτέλεσμα κοινής δράσης και ότι ο εκσυγχρονισμός του φαρμακευτικού επαγγέλματος απαιτεί ενεργό ρόλο όλων των συναδέλφων. Η διοίκηση ευχαριστεί τα μέλη για την εμπιστοσύνη και ζητά τη στήριξή τους για το επόμενο βήμα, με στόχο ένα ακόμη πιο ισχυρό και σύγχρονο φαρμακείο στην υπηρεσία του πολίτη.







