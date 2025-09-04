2025-09-04 10:43:06
Φωτογραφία για ΕΟΔΥ: 2 ακόμη θάνατοι και 9 κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου
Σε ποιες περιοχές έχει γίνει η έκθεση στον ιό. Τι επισημαίνεται στο εβδομαδιαίο επιδημιολογικό δελτίο.

Δύο ακόμη ασθενείς με ιό του Δυτικού Νείλου έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Στην έκθεση επισημαίνεται πως από την αρχή της περιόδου έως και σήμερα έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 69 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 57 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), όπως εγκεφαλίτιδα ή και μηνιγγίτιδα ή και οξεία χαλαρή παράλυση).

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν - δηλώθηκαν 9 νέα εγχώρια κρούσματα.

Συνολικά, έχουν καταγραφεί πέντε θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 71 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων τα 80 έτη).

Οι εκτιμώμενοι Δήμοι έκθεσης είναι: Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Φυλής, Αιγάλεω, Περιστερίου, Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Ιλίου, Κορυδαλλού, Περάματος, Σαλαμίνας, Μαραθώνα, Παπάγου - Χολαργού, Φιλοθέης - Ψυχικού, Ηλιούπολης, Πύργου, Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, Αιγιαλείας, Ακτίου - Βόνιτσας, Τυρνάβου, Αγιάς, Λάρισας, Τεμπών, Κιλελέρ, Καρδίτσας, Τρικάλων, Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Σουφλίου, Πέλλας, Βέροιας, Άρτας και Βέλου - Βόχας.

Πηγή : iatronet 
pharmateam
