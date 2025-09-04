2025-09-04 10:59:28
Φωτογραφία για «Power Talk»: Παραμένει σε χαμηλές πτήσεις η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Αναλυτικά τα 15'



Με χαμηλά νούμερα τηλεθέασης συνεχίζει η εκπομπή «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου. Σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία, η εκπομπή κατέγραψε 5,8% στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας πτώση σε αρκετά τέταρτα.



Αναλυτικά τα 15λεπτα διαμορφώθηκαν ως εξής:

9,2%

6,3%

6,2%

5,5%

4,8%

4,6%

4,7%

4,7%



Η αρχική δυναμική με το 9,2% έδωσε την αίσθηση μιας καλύτερης πορείας, ωστόσο στη συνέχεια η τηλεθέαση υποχώρησε αισθητά, με τα τελευταία τέταρτα να σταθεροποιούνται σε επίπεδα κάτω του 5%.

Παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν για την επιστροφή της παρουσιάστριας στη ζώνη αυτή, τα νούμερα δείχνουν πως η εκπομπή δυσκολεύεται να βρει σταθερό κοινό και να ανεβάσει τις επιδόσεις της στον πίνακα τηλεθέασης.



Πηγή: tvnea.com
ALPHA: Η Ελλάδα στο δρόμο για το Μουντιάλ!
ALPHA: Η Ελλάδα στο δρόμο για το Μουντιάλ!
Ένα διαφορετικό «Παράδειγμα» από μια αρχέγονη και σχεδόν γυμνή μαύρη τρύπα
Ένα διαφορετικό «Παράδειγμα» από μια αρχέγονη και σχεδόν γυμνή μαύρη τρύπα
