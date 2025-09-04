2025-09-04 10:59:28
Με χαμηλά νούμερα τηλεθέασης συνεχίζει η εκπομπή «Power Talk» της Τατιάνας Στεφανίδου. Σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία, η εκπομπή κατέγραψε 5,8% στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας πτώση σε αρκετά τέταρτα.
Αναλυτικά τα 15λεπτα διαμορφώθηκαν ως εξής:
9,2%
6,3%
6,2%
5,5%
4,8%
4,6%
4,7%
4,7%
Η αρχική δυναμική με το 9,2% έδωσε την αίσθηση μιας καλύτερης πορείας, ωστόσο στη συνέχεια η τηλεθέαση υποχώρησε αισθητά, με τα τελευταία τέταρτα να σταθεροποιούνται σε επίπεδα κάτω του 5%.
Παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν για την επιστροφή της παρουσιάστριας στη ζώνη αυτή, τα νούμερα δείχνουν πως η εκπομπή δυσκολεύεται να βρει σταθερό κοινό και να ανεβάσει τις επιδόσεις της στον πίνακα τηλεθέασης.
Πηγή: tvnea.com
