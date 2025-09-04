2025-09-04 10:59:28

«Δυστυχώς τα πράγματα το τελευταίο διάστημα δεν ήταν έτσι όπως τα φανταζόμουν και μπορεί να ήμουν εγώ λάθος, να μην ήμουν σωστός», λέει ο Κώστας Κρομμύδας.



Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα» βρέθηκε σήμερα ο Κώστας Κρομμύδας. Ο γνωστός ηθοποιός και συγγραφέας μίλησε στην Κατερίνα Καραβάτου και για την μετάβασή του από την υποκριτική στην συγγραφή.



«Με φώτισε ο Θεός και έκανα τη μετάβαση από την υποκριτική στη συγγραφή. Το τελευταίο διάστημα ειδικά δεν αισθανόμουν καλά στα γυρίσματα, ήταν λίγο δύσκολο. Ήμουν πορωμένος με την υποκριτική και συνεχίζω να είμαι και πιστεύω ότι θα είμαι αν προκύψει κάτι ωραίο.



Δυστυχώς τα πράγματα το τελευταίο διάστημα δεν ήταν έτσι όπως τα φανταζόμουν και μπορεί να ήμουν εγώ λάθος, να μην ήμουν σωστός. Μπορεί να περίμενα άλλα πράγματα και τελικά να μην ήταν έτσι όπως τα είχα φανταστεί. Δεν ήμουν χαρούμενος! Είμαι ευτυχισμένος που ασχολούμαι με τη συγγραφή βιβλίων», είπε μεταξύ άλλων ο Κώστας Κρομμύδας.



Πηγή: tvnea.com



