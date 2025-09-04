2025-09-04 10:59:28
Φωτογραφία για Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/9/2025)
Δείτε αναλυτικά μέσα απο το TVNEA.COM τα 15' στο δυναμικό κοινό αλλα και το σύνολο ημέρα και prime time.

 Ποια εκπομπή ή σειρά κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού;

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

 ΠΗΓΗ: The Nielsen Company



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κώστας Κρομμύδας για τη μετάβασή του στη συγγραφή: «Δεν αισθανόμουν καλά στα γυρίσματα, δεν ήμουν χαρούμενος»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κώστας Κρομμύδας για τη μετάβασή του στη συγγραφή: «Δεν αισθανόμουν καλά στα γυρίσματα, δεν ήμουν χαρούμενος»
ALPHA: Η Ελλάδα στο δρόμο για το Μουντιάλ!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ALPHA: Η Ελλάδα στο δρόμο για το Μουντιάλ!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Power Talk»: Παραμένει σε χαμηλές πτήσεις η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Αναλυτικά τα 15'
«Power Talk»: Παραμένει σε χαμηλές πτήσεις η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Αναλυτικά τα 15'
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (2/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (2/9/2025)
«Power Talk»: Δεύτερη μέρα με μονοψήφια νούμερα
«Power Talk»: Δεύτερη μέρα με μονοψήφια νούμερα "σοκ" για την Στεφανίδου - Αναλυτικά τα 15'
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (2/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (1/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (1/9/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΟΔΥ: 2 ακόμη θάνατοι και 9 κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου
ΕΟΔΥ: 2 ακόμη θάνατοι και 9 κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου
Ο Κυρανάκης τόλμησε και τα κατάφερε!. Βίντεο
Ο Κυρανάκης τόλμησε και τα κατάφερε!. Βίντεο
Πορτογαλία: Ημέρα εθνικού πένθους για την πολύνεκρη τραγωδία από τον εκτροχιασμό του τραμ στη Λισαβόνα
Πορτογαλία: Ημέρα εθνικού πένθους για την πολύνεκρη τραγωδία από τον εκτροχιασμό του τραμ στη Λισαβόνα
Τρομεροί γονείς: Δείτε τα teaser της νέας οικογενειακής κωμικής σειράς του Alpha
Τρομεροί γονείς: Δείτε τα teaser της νέας οικογενειακής κωμικής σειράς του Alpha
Καρκίνος του μαστού: Το δηλητήριο της μέλισσας σκοτώνει καρκινικά κύτταρα σε 60′
Καρκίνος του μαστού: Το δηλητήριο της μέλισσας σκοτώνει καρκινικά κύτταρα σε 60′