Οι κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά είναι, γενικά, από τις πιο δημιουργικές χειροποίητες κατασκευές ανεξάρτητα από την επιμέρους τεχνική που μπορεί να μεταμορφώσει ένα ...σκουπίδι σε χρηστικό ή διακοσμητικό αντικείμενο.Ειδικά οι κατασκευές που αξιοποιούν άχρηστες συσκευασίες όπως τα πλαστικά μπουκάλια από νερό, αναψυκτικά, απορρυπαντικά κλπ. ανήκουν στις πιο θελκτικές για όσους αγαπούν τα χειροποίητα αντικείμενα αφού ομολογουμένως το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι από εξαιρετικά όμορφο έως ...απίστευτο.Με καλούπι ένα πλαστικό μπουκάλι οποιουδήποτε σχήματος και επίσης πολύ απλά υλικά όπως εφημερίδες, κόλλα χειροτεχνίας (ατλακόλ) και έτοιμο πηλό μπορείτε να φτιάξετε εξαιρετικής αισθητικής κούκλες-φιγούρες, που στο τελικό τους στάδιο μπορούν να διακοσμηθούν-ζωγραφιστούν με όποιο τρόπο θέλετε και επιτρέπουν οι ...καλλιτεχνικές σας δυνατότητες. :)Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της φιγούρας (κεφάλι, χέρια κλπ) εκτός του βασικού κορμού που διαμορφώνεται από το μπουκάλι, δημιουργούνται σε όποιο μέγεθος-σχήμα θέλετε με υλικά όπως εφημερίδες με την τεχνική του papier mache ή οποιοδήποτε υλικό σας εξυπηρετεί καλύτερα όπως αλουμινόχαρτο, χαρτοταινία ή έτοιμο πηλό. Εδώ θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για κατασκευές με χαρτοπολτό - Papier Mache.Το πιο άψογο αισθητικά αποτέλεσμα στην τελική κατασκευή δίνει η χρήση διαδοχικά πολλών υλικών, έως η φιγούρα να αποκτήσει το μέγεθος-όγκο που θέλετε.Αρχικά καλύψτε το μπουκάλι με κομμένα χαρτιά εφημερίδας, στην συνέχεια αφού δημιουργήσετε με χαρτί τα πρόσθετα στοιχεία και τα προσαρμόσετε στο μπουκάλι καλύψτε τα και αυτά με εφημερίδες -με την βοήθεια κόλλας ατλακόλ ή χαρτοταινίας- και στην συνέχεια επενδύστε όλη την κατασκευή με έτοιμο πηλό που θα ανοίξετε σε λεπτό φύλλο.Τρίψτε ελαφρά τον πηλό, με σφουγγάρι γυαλόχαρτου, για να αποκτήσει όσο πιο λεία όψη σε όλα τα σημεία και στην συνέχεια βάψτε την φιγούρα με ακρυλικά χρώματα σε όποια σχέδια-αποχρώσεις σας αρέσουν.Η τελική μορφή μιας τέτοιας φιγούρας, σε ό,τι αφορά το συνολικό της μέγεθος σε σχέση πχ με το μέγεθος του κεφαλιού και των υπόλοιπων στοιχείων είναι καθαρά θέμα ...καλλιτεχνικής επιλογής και εξαρτάται από το αν πρόκειται πχ για μια απλώς διακοσμητική κούκλα, για ένα μπούστο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σαν κοσμηματοθήκη ή μια εντελώς καλλιτεχνική mimimal και αφαιρετική φιγούρα η οποία μπορεί να διαθέτει εντελώς ...σουρεαλιστικές αναλογίες π.χ πολύ μικρό κεφάλι σε σχέση με τον κορμό της.Εξίσου εντυπωσιακές και οι αντίστοιχες κατασκευές που μπορούν να δημιουργηθούν από γυάλινα μπουκάλια με τους ίδιους ακριβώς τρόπους.Το γυαλί σε σχέση με το πλαστικό παρέχει την επιπλέον ευκολία να μην χρειάζεται καμιά παρέμβαση στο βασικό μέρος της φιγούρας με πρόσθετο υλικό. Απλώς βάψτε το μπουκάλι σε όποιο σχέδιο θέλετε και με χαρτί, εφημερίδες ή πηλό διαμορφώστε μόνο το κεφάλι της.Εκτός από ζωγραφική ή βάψιμο με ακρυλικά χρώματα για την τελική διακόσμηση της φιγούρας μπορούν να χρησιμοποιεί και χαρτί ή ύφασμα που απλώς θα κολλήσετε με την τεχνική του Decoupage.Εκτός από την αποκλειστικά διακοσμητική τους χρήση τέτοιες φιγούρες από μπουκάλια μπορούν να μετατραπούν και σε πολύ όμορφα χρηστικά αντικείμενα πχ επιτραπέζια φωτιστικά, κηροπήγια κλπ.Ένα υλικό που επίσης μπορεί να δώσει εξαιρετικό αποτέλεσμα σε τέτοιου τύπου κατασκευές είναι η σκόνη πορσελάνης.Αφού με την τεχνική του papιer mache δώσετε στην κατασκευή το σχήμα και όγκο που επιθυμείτε, χρησιμοποιείστε σκόνη πορσελάνης αναμεμειγμένη με νερό, για να καλύψετε την φιγούρα πριν την βάψετε με ακρυλικά χρώματα.Η πορσελάνη σε σχέση με τον έτοιμο πηλό διαθέτει πιο φινιρισμένη και γυαλιστερή τελική όψη. Σκόνη πορσελάνης θα βρείτε σε καταστήματα με είδη για κατασκευές - χόμπυ, δείτε ενδεικτικά εδώ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣpinterest.com/soulouposeto