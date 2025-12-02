Let it snow Aπό τις πιο εύκολες, κλασσικές αλλά ιδιαίτερα εντυπωσιακές χριστουγεννιάτικες κατασκευές, τα ...χιονισμένα βάζα - κηροπήγια για χρήση σε επιτραπέζιες συνθέσεις - διακοσμήσεις ή τον στολισμό του γιορτινού τραπεζιού. Και όπως συμβαίνει, γενικά, ακόμη και με τις πιο απλές κατασκευές πάντα υπάρχουν ...τρυκ και μικρά μυστικά για την επιτυχία τους.Εκτός από απλά βάζα από άδειες συσκευασίες τροφίμων ή κάθε τύπου μικρό ή μεγαλύτερο βάζο-γυάλα θα χρειαστείτε κόλλα χειροτεχνίας (ατλακόλ), χοντρό αλάτι και πολύ μικρή ποσότητα ασημί γκλίτερ.Το είδος αλατιού που θα χρησιμοποιήσετε είναι το καθοριστικότερο για την τελική εμφάνιση των κατασκευών και το ιδανικότερο δεν είναι το χοντρό αλάτι μαγειρικής αλλά τα θεραπευτικά άλατα σε πολύ μικρούς κρυστάλλους που διαθέτουν το ιδανικό μέγεθος για τέτοιες κατασκευές και επηρεάζονται λιγότερο από την υγρασία του περιβάλλοντος σε σχέση με το κοινό αλάτι.Η χρήση του γκλίτερ είναι βεβαίως προαιρετική, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μόνο αλάτι, όμως η προσθήκη του δημιουργεί στην επιφάνεια των βάζων μια ανεπαίσθητη πολύ ιδιαίτερη "διχρωμία" και τους προσδίδει πιο έντονη κρυσταλλιζέ όψη.

Αναμείξτε ένα φλυτζάνι αλάτι με μια κουταλιά γκλίτερ.



Απλώστε με πινέλο ατλακόλ σε ολόκληρη την επιφάνεια του βάζου και κυλήστε το στο μείγμα αλατιού απ΄όλες τις πλευρές. Προσθέστε με ένα κουτάλι αλάτι σε όποια σημεία χρειάζεται ώστε να καλυφθεί πλήρως και τινάξτε την τυχόν περισσή ποσότητα αλατιού.





Αφήστε τα βάζα να στεγνώσουν εντελώς για μια ολόκληρη νύχτα πριν προσθέσετε με πιστόλι σιλικόνης ή κόλλα ένα μικρό κλαδάκι, κουκουνάρια κλπ και ένα κεράκι στο εσωτερικό τους.



Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συνθετικό χριστουγεννιάτικο χιόνι, όμως το αλάτι πάνω στο γυαλί δημιουργεί πιο φυσικό αποτέλεσμα.

Είναι το ίδιο εντυπωσιακά σε χριστουγεννιάτικες συνθέσεις - διακοσμήσεις τόσο στην διάρκεια της ημέρας όσο και φωτισμένα σε ημισκοτεινό σημείο και η όψη τους διαφοροποιείται ανάλογα με το σχήμα - μέγεθος των βάζων και τα φυσικά πρόσθετα διακοσμητικά θα χρησιμοποιήσετε.



Ο ιδανικός τρόπος για να αναδειχθούν είναι η δημιουργία μιας σύνθεσης με 3-4 βάζα διαφορετικού μεγέθους.

Παρόμοιας όψης βάζα - γυάλες, εξίσου εντυπωσιακά, μπορούν να δημιουργηθούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο αλλά με την τοποθέτηση του αλατιού στην εσωτερική τους πλευρά. Το χοντρό μαγειρικό αλάτι είναι το ιδανικότερο για κατασκευές αυτού του τύπου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:pinterest.com/soulouposeto