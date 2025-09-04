2025-09-04 17:18:07
 ΠΡΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΕΟΠΥΥ

KOIN/ΣΗ :

- Υπουργό Υγείας , Αξιότιμο κ.Άδωνι Γεωργιάδη

- Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αξιότιμο κ.Δημήτρη Παπαστεργίου

- Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο



Αξιότιμη κυρία Διοικήτρια,

Για πολλοστή φορά η πλατφόρμα της ΚΜΕΣ (ΤΕΕΣ) για την υποβολή των συνταγών ΕΟΠΥΥ δεν λειτουργεί και η πύλη του ΕΔΑΠΥ δεν προχωράει άμεσα σε ανάκτηση του ηλεκτρονικού τιμολογίου καθυστερώντας πολλές φορές και πάνω από 24ώρες, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται τα μέλη μας.

Είναι παράλογο σε μία εποχή που τα ψηφιακά συστήματα αποτελούν κύριο σημείο της καθημερινότητάς μας, αυτά να μην λειτουργούν σωστά και να δημιουργούν προβλήματα και αγωνία στα μέλη μας. Όταν μάλιστα η ηλεκτρονική συνταγογράφηση τρέχει για πάνω από μία δεκαετία και θα έπρεπε ήδη η ΚΜΕΣ να λειτουργεί χωρίς προβλήματα.





Σε κάθε περίπτωση καινούργιες εφαρμογές όπως ΚΕΔ δεν μπορούν να εφαρμόζονται αν δεν έχουν εφαρμοστεί σε πραγματικό περιβάλλον και να πληρώνουν οι φαρμακοποιοί και την αξία στον πάροχο και την ταλαιπωρία.

Παρακαλούμε όπως διευθετηθούν άμεσα τα προβλήματα με τις πλατφόρμες τόσο για την υποβολή των φαρμάκων όσο για την υποβολή των γνωματεύσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ         ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

