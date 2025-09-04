2025-09-04 18:06:33
Φωτογραφία για Χρήστος Μπόνης : Καποιες σκεψεις στα απονερα της εκδηλωσης στον Αστακο με αφορμη την παρουσιαση του βιβλιου του Νικου Μητση
Με κοινή συμφωνία Συλλόγου Απανταχού Αστακιωτων και η ΟΠΣΥΞ αποφασίστηκε, όπως μετά την πρωτη παρουσίαση στην Αθήνα, να πραγματοποιηθει μια δεύτερη εκδήλωση στον Αστακό ,με το σκεπτικό να δώσουμε την ευκαιρία σε πολλούς συνδαιτημόνες μας που η χιλιομετρική απόσταση δεν τους εδωσε την δυνατοτητα να παρευρεθούν στην Αθηνα , να ερθουν στην εκδήλωση να ακουσουν, να μαθουν να πληροφορηθουν σημαντικα γεγονοτα για τον Αστακο μεσα απο τους εξαιρετους ομιλητες. Διαβάστε Περισσότερα... Χρήστος Μπόνης : Καποιες σκεψεις στα απονερα της εκδηλωσης στον Αστακο με αφορμη την παρουσιαση του βιβλιου του Νικου Μητση - Φωτογραφία 2 ximeronews
Επιστολή ΦΣΑ σχετικά με τα προβλήματα ΚΜΕΣ και ΔΑΠΥ
Επιστολή ΦΣΑ σχετικά με τα προβλήματα ΚΜΕΣ και ΔΑΠΥ
Η Εμινέ Γεσίρ εντάσσεται στην Βarking Well Media
Η Εμινέ Γεσίρ εντάσσεται στην Βarking Well Media
Χρηστος Μπονης :Μια νεα επενδυση στην περιοχη του Αστακου
Έφυγε από την ζωή ο σιδηροδρομικός Χρήστος Σαβιολίδης
Μουσική βραδιά στον Αστακό την Πέμπτη 14 Αυγούστου.
ΟΣΕ: Τέλος ο Τερεζάκης, νέος Διευθύνων Σύμβουλος ο Χρήστος Παληός
Μήπως οι σκέψεις μας τροφοδοτούνται από την κβαντική φυσική;
Το μεγαλύτερο ταξίδι με τρένο στον κόσμο που κανείς δεν τολμά ποτέ να κάνει
Ανησυχία για την τύχη του ιστορικού σιδηροδρομικού σταθμού της Κωνσταντινούπολης
«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!
Δυναμικό παρών της ΕΡΤ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Λιτότητα στην προβολή: Ο ALPHA προμοτάρει τις ναυαρχίδες του με απλά teaser
