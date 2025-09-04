ximeronews

Με κοινή συμφωνία Συλλόγου Απανταχού Αστακιωτων και η ΟΠΣΥΞ αποφασίστηκε, όπως μετά την πρωτη παρουσίαση στην Αθήνα, να πραγματοποιηθει μια δεύτερη εκδήλωση στον Αστακό ,με το σκεπτικό να δώσουμε την ευκαιρία σε πολλούς συνδαιτημόνες μας που η χιλιομετρική απόσταση δεν τους εδωσε την δυνατοτητα να παρευρεθούν στην Αθηνα , να ερθουν στην εκδήλωση να ακουσουν, να μαθουν να πληροφορηθουν σημαντικα γεγονοτα για τον Αστακο μεσα απο τους εξαιρετους ομιλητες. Διαβάστε Περισσότερα...