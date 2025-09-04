2025-09-04 16:44:32
Φωτογραφία για Το μεγαλύτερο ταξίδι με τρένο στον κόσμο που κανείς δεν τολμά ποτέ να κάνει
Ειλικρινά, ακούγεται σαν ταξιδιωτική καυχησιολογία αν πεις σε κάποιον ότι έχεις κάνει το μεγαλύτερο ταξίδι με τρένο στον κόσμο. Αυτό συμβαίνει όταν επιβιβάζεσαι σε τρένο στην Πορτογαλία και κατεβαίνεις στη Σιγκαπούρη. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται για μια λιγότερο μεγάλη περιπέτεια και περισσότερο για μια διαδρομή μετ' εμποδίων με λογικά μέτωπα.www.aol.comΤα δρομολόγια σπάνια
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ανησυχία για την τύχη του ιστορικού σιδηροδρομικού σταθμού της Κωνσταντινούπολης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανησυχία για την τύχη του ιστορικού σιδηροδρομικού σταθμού της Κωνσταντινούπολης
Επιστολή ΦΣΑ σχετικά με τα προβλήματα ΚΜΕΣ και ΔΑΠΥ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Επιστολή ΦΣΑ σχετικά με τα προβλήματα ΚΜΕΣ και ΔΑΠΥ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Για 13η σεζόν στον Alpha το Happy Day κάνει πρεμιέρα
Για 13η σεζόν στον Alpha το Happy Day κάνει πρεμιέρα
Τέμπη-πόρισμα Κάπου για την πυρόσφαιρα: Κανένα εύφλεκτο φορτίο στο τρένο
Τέμπη-πόρισμα Κάπου για την πυρόσφαιρα: Κανένα εύφλεκτο φορτίο στο τρένο
Το τρένο τριζονιών ξεκίνησε τη λειτουργία του στη βόρεια Ιαπωνία!!!
Το τρένο τριζονιών ξεκίνησε τη λειτουργία του στη βόρεια Ιαπωνία!!!
Το τρένο υψηλής ταχύτητας της Κίνας μόλις ξεπέρασε τα αεροπλάνα σε μια διαδρομή 1.300 χιλιομέτρων
Το τρένο υψηλής ταχύτητας της Κίνας μόλις ξεπέρασε τα αεροπλάνα σε μια διαδρομή 1.300 χιλιομέτρων
Αυτή είναι η ανανεωμένη Super Κατερίνα - Πότε κάνει πρεμιέρα; - Δείτε το trailer
Αυτή είναι η ανανεωμένη Super Κατερίνα - Πότε κάνει πρεμιέρα; - Δείτε το trailer
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!
«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!
Δυναμικό παρών της ΕΡΤ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Δυναμικό παρών της ΕΡΤ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Λιτότητα στην προβολή: Ο ALPHA προμοτάρει τις ναυαρχίδες του με απλά teaser
Λιτότητα στην προβολή: Ο ALPHA προμοτάρει τις ναυαρχίδες του με απλά teaser
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (3/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (3/9/2025)
Την υπό κατασκευή πεζογέφυρα Επταλόφου επιθεώρησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης
Την υπό κατασκευή πεζογέφυρα Επταλόφου επιθεώρησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης