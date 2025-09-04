2025-09-04 18:49:37
Η Βarking Well Media καλωσορίζει την Εμινέ Γεσίρ, η οποία αναλαμβάνει τη διεύθυνση των παραγωγών, ως Head of Productions.

Η Εμινέ Γεσίρ, διαθέτοντας πολυετή τηλεοπτική εμπειρία και έχοντας επιδείξει επιτυχημένη πορεία σε μεγάλες και απαιτητικές παραγωγές, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, διακρίνεται για την οργάνωση, την αφοσίωση και την επιμονή της στα project που αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας.

Με τις γνώσεις και την εμπειρία που έχει αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια στον τομέα της ψυχαγωγίας, η ένταξή της στην Βarking Well Media, θα συμβάλλει περαιτέρω στην ενίσχυση του δυναμικού του Ομίλου.





Πηγή: tvnea.com
