2025-09-05 14:17:23
Έφτασε η ώρα τα Σαββατοκύριακα να αποκτήσουν τη ζωντάνια και τη διάθεση που τους ταιριάζει! Το «Weekend Live», η ολοκαίνουργια infotainment εκπομπή του ΣΚΑΪ, κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στις 14.30 με παρουσιαστές τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζυ Λαζάρου.

Επικαιρότητα, πρόσωπα, συνεντεύξεις, συνδέσεις – και όχι μόνο. Αστυνομικό ρεπορτάζ με αξιοπιστία και αποκλειστικότητες, lifestyle ειδήσεις για τα πρόσωπα και τις τάσεις που κάνουν αίσθηση, πλούσιο καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Όσα μας απασχολούν και όσα μας χαλαρώνουν είναι στο... «Weekend Live»! Μία απολαυστική εκπομπή που συνδυάζει την αμεσότητα του live, τον γρήγορο ρυθμό των social media, την εγκυρότητα του ρεπορτάζ και τη φρεσκάδα του infotainment.

Κάθε Σάββατο και Κυριακή, οι δημοσιογράφοι Δημήτρης Πανόπουλος και Μάρτζυ Λαζάρου, με άποψη και χιούμορ, θα μπαίνουν στα σπίτια μας, δημιουργώντας ένα feelgood περιβάλλον που έχει τα πάντα. Στόχος; Να γίνουν η καλύτερη παρέα του Σαββατοκύριακου!

Πηγή: tvnea.com
