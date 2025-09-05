2025-09-05 13:12:00
Φωτογραφία για Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (4/9/2025)
Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον. 

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

 





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Οι σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων από την Κίνα στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 27% το πρώτο εξάμηνο του 2025
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων από την Κίνα στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 27% το πρώτο εξάμηνο του 2025
Αυτό θα είναι το Breakfast@star με Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου για 4η χρονιά
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτό θα είναι το Breakfast@star με Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλή Παύλου για 4η χρονιά
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: Αυτά είναι τα 3 νέα trailers !
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: Αυτά είναι τα 3 νέα trailers !
Οι σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων από την Κίνα στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 27% το πρώτο εξάμηνο του 2025
Οι σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων από την Κίνα στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 27% το πρώτο εξάμηνο του 2025
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (3/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (3/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (3/9/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Στέλιος Μαυρομάτης: Ο ζωγράφος των τραίνων!
Στέλιος Μαυρομάτης: Ο ζωγράφος των τραίνων!
Hellenic Train: Παράσυρση ατόμου λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Ρουφ.
Hellenic Train: Παράσυρση ατόμου λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Ρουφ.
ΕΟΔΥ: 1 ακόμη θάνατος ασθενούς με CoViD - Κάμψη της θετικότητας
ΕΟΔΥ: 1 ακόμη θάνατος ασθενούς με CoViD - Κάμψη της θετικότητας
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου μας δίνουν, τη νέα σεζόν, «Ραντεβού το ΣΚ»
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου μας δίνουν, τη νέα σεζόν, «Ραντεβού το ΣΚ»
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/9/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/9/2025)