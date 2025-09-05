Το καινοτόμο τηλεπαιχνίδι γνώσεων, με παρουσιάστρια την Ευγενία Σαμαρά, μας βάζει… «Στην πίεση» από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, και κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 19:00, στην ΕΡΤ1!Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό format που συνδυάζει γνώση, στρατηγική και γρήγορα αντανακλαστικά και υπόσχεται να κρατήσει τους τηλεθεατές σε αγωνία κάθε Σαββατοκύριακο.Το τηλεπαιχνίδι «Στην πίεση» δεν είναι απλώς ένα ακόμα παιχνίδι ερωτήσεων. Η δράση εκτυλίσσεται πάνω σε μια τεχνολογικά προηγμένη LED πλατφόρμα, η οποία αντιδρά σε πραγματικό χρόνο στις απαντήσεις των παικτών, φωτίζοντας τις εξελίξεις κυριολεκτικά κάτω από τα πόδια τους. Με έναν γρήγορο ρυθμό και εντυπωσιακή εικόνα, το παιχνίδι βάζει δύο ομάδες, με πέντε παίκτες η καθεμία, σε μια σειρά από έντονες μονομαχίες γνώσεων.Η Ευγενία Σαμαρά, με τη δυναμική της παρουσία, καλεί τους παίκτες να επιλέξουν ανάμεσα σε οκτώ διαφορετικά παιχνίδια, καθένα από τα οποία αποτελεί μια απολαυστική διαδικασία γεμάτη ένταση. Οι αρχηγοί των ομάδων έχουν τον καθοριστικό ρόλο, επιλέγοντας τον κατάλληλο συμπαίκτη για κάθε αναμέτρηση, μέχρι τη μεγάλη στιγμή του τελικού, όπου ο νικητής διεκδικεί το ποσό των 2.000 ευρώ.Όμως, η πίεση κορυφώνεται στο τέλος! Ο νικητής καλείται να πάρει μια κρίσιμη απόφαση: Θα ρισκάρει τα κερδισμένα χρήματα για να απαντήσει στην ερώτηση των 10.000 ευρώ ή θα προτιμήσει την ασφάλεια των 2.000 ευρώ;Τι θα παρακολουθήσουμε στην πρεμιέραΣτην πρεμιέρα του τηλεπαιχνιδιού, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:00, ο αρχηγός αφού κατάφερε να κερδίσει τις 2.000 ευρώ, βρέθηκε απέναντι στις έξι πιθανές απαντήσεις της ερώτησης που θα τον οδηγούσε στις 10.000 ευρώ.Χωρίς να έχει ιδέα σε ποια ερώτηση θα τον οδηγούσαν οι έξι αριθμοί που εμφανίστηκαν στο πάτωμα του «Στην Πίεση» απάντησε θετικά στο δίλημμα «όλα ή τίποτα». Μετά από 25 δευτερόλεπτα σκέψης έκανε την επιλογή του.Ήταν αρκετά διαβασμένος ή τυχερός για να απαντήσει σωστά;«Στην Πίεση» με την Ευγενία Σαμαρά… Το νέο συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι που θα μας βάλει στο κέντρο της δράσης.Κάθε Σάββατο και Κυριακή στην ΕΡΤ1.Είσαι έτοιμος να μπεις… «Στην πίεση»;Πηγή: tvnea.com