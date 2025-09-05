2025-09-05 14:17:23
Φωτογραφία για «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: Αυτά είναι τα 3 νέα trailers !
Δυνατές συγκρούσεις και έντονα πάθη.

Σκληρές αντιπαραθέσεις, σκηνές που κόβουν την ανάσα!

Αποκαλύψεις που φέρνουν ανατροπές.

Πόνος που γίνεται απειλή κι εκδίκηση.

Όταν η σιωπή σπάει, οι αποφάσεις μετατρέπονται σε όπλο.

 

Η Τρούμπα ζει κι  αναπνέει μέσα από καπνό, μουσικές, γέλια και σκιές. Εκεί όπου οι άντρες πιστεύουν πως κρατούν τα κλειδιά, οι γυναίκες  γράφουν τη δική τους ιστορία με αίμα, έρωτα και εκδίκηση.

Εκεί όπου όλα φλέγονται. Εκεί όπου τίποτα δεν συγχωρείται.

Porto Leone – Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια  - Έρχεται στον Apha!

Δείτε τα trailers εδώ: 

Πηγή: tvnea.com
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για το «Weekend Live» - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Παναγιώτης Στάθης-Άννα Λιβαθυνού: Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη
