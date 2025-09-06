2025-09-06 09:37:13
Φωτογραφία για ΕΡΤ: Γιατί μετατίθεται η πρεμιέρα του νέου τηλεπαιχνιδιού «Στην πίεση»
Η πρεμιέρα στην ΕΡΤ1 του νέου τηλεπαιχνιδιού γνώσεων «Στην πίεση» με την Ευγενία Σαμαρά, μετατίθεται για την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:00, λόγω της μετάδοσης του αγώνα Λιθουανία – Λετονία για το Ευρωμπάσκετ 2025, από την ΕΡΤ1, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025.

Το καινοτόμο τηλεπαιχνίδι, με παρουσιάστρια την Ευγενία Σαμαρά, δίνει ραντεβού για να μας βάλει… «Στην πίεση» με ένα πρωτοποριακό format που συνδυάζει γνώση, στρατηγική και γρήγορα αντανακλαστικά και υπόσχεται να κρατήσει τους τηλεθεατές σε αγωνία.

Στην πρεμιέρα του τηλεπαιχνιδιού, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:00, ο αρχηγός αφού κατάφερε να κερδίσει τις 2.000 ευρώ, βρέθηκε απέναντι στις έξι πιθανές απαντήσεις της ερώτησης που θα τον οδηγούσε στις 10.000 ευρώ.

Χωρίς να έχει ιδέα σε ποια ερώτηση θα τον οδηγούσαν οι έξι αριθμοί που εμφανίστηκαν στο πάτωμα του «Στην Πίεση» απάντησε θετικά στο δίλημμα «όλα ή τίποτα». Μετά από 25 δευτερόλεπτα σκέψης έκανε την επιλογή του.

Ήταν αρκετά διαβασμένος ή τυχερός για να απαντήσει σωστά;

«Στην Πίεση» με την Ευγενία Σαμαρά… Το νέο συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι που θα μας βάλει στο κέντρο της δράσης.

Παρουσίαση: Ευγενία Σαμαρά

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αρβανίτης

Αρχισυνταξία: Νίκος Τιλκερίδης

Διεύθυνση παραγωγής: Αφροδίτη Τσικνιά

Executive Producer: Πάνος Ράλλης

Παραγωγός: Σοφία Παναγιωτάκη

Πηγή: tvnea.com
