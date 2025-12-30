2025-12-30 10:30:26
 Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 Μετά από συντονισμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις του προεδρείου του Π.Φ.Σ., επιτεύχθηκε η παράταση της ισχύος του νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων για τα φαρμακεία. Το αποτέλεσμα είναι η εφαρμογή του νέου Δελτίου Τιμών για τα φαρμακεία να ξεκινά από 23/02/2026 - αντί για τις 14 όπως ήταν η αρχική πρόβλεψη - ενώ για τις φαρμακαποθήκες εφαρμόζεται νωρίτερα, από 02/02/2026. 

 Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν ήταν αυτονόητη! Αποτελεί αποτέλεσμα θεσμικής διεκδίκησης, με στόχο την προστασία της οικονομικής βιωσιμότητας των φαρμακείων και την αποφυγή αιφνιδιασμών στην αγορά.

 Αυτό σημαίνει στην πράξη για τα φαρμακεία: 





 Αποφυγή άμεσης ζημίας από την αδυναμία διάθεσης του υπάρχοντος στοκ με παλαιές τιμές, εξοικονόμηση αναγκαίου χρόνου προσαρμογής για τη διαχείριση αποθεμάτων, ομαλή μετάβαση στις νέες τιμές με προστασία της ρευστότητας σε μια περίοδο που το φαρμακείο την έχει ανάγκη. 

 Με συνεχείς παρεμβάσεις και θεσμική παρουσία διεκδικούμε ώστε κάθε αλλαγή να γίνεται με κανόνες, διεκδικώντας δίκαιους όρους λειτουργίας, προβλεψιμότητα και σεβασμό στον ρόλο του φαρμακοποιού. 

 Με Εκτίμηση,


Το σενάριο της Μεγάλης Σύνθλιψης του Σύμπαντος επιστρέφει
Το σενάριο της Μεγάλης Σύνθλιψης του Σύμπαντος επιστρέφει
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ : ΕΥΧΧΕΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ : ΕΥΧΧΕΣ
