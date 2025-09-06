2025-09-06 06:30:08
 Από το ταμείο Υγείας Αστυνομίας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α. – ΤΕΑΠΑΣΑ ΚΥΑΠ) απέστειλαν σημαντικές διευκρινίσεις για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο B2G.

 

Παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο του Ταμείου:

 

«Ενόψει της έναρξης λειτουργίας του ηλεκτρονικού τιμολογίου B2G από 1/9/2025 και κατόπιν έγγραφης επικοινωνίας της Υπηρεσίας μας με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σχετικά με τις στρογγυλοποιήσεις και γενικά με τις διαφορές μεταξύ αιτούμενου και δικαιούμενου ποσού, επιθυμούμε να επισημάνουμε τα εξής:

Έχει παρατηρηθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις το ποσό του τιμολογίου δεν αντιστοιχεί πλήρως με το ποσό που δικαιολογείται (και όχι απλώς αναγράφεται) στη μηχανογραφική κατάσταση, η οποία εκδίδεται από την εταιρεία υποστήριξης του εκάστοτε φαρμακείου. Η διαφορά αυτή συνήθως κυμαίνεται σε μερικά λεπτά του ευρώ. Από τους ελέγχους που πραγματοποιήσαμε, προκύπτει ότι αυτή η απόκλιση οφείλεται σε μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ του ποσού που αναγράφεται στην εκτελούμενη συνταγή και του ποσού που εμφανίζεται στην κατάσταση που εκδίδεται από τις εταιρείες υποστήριξης φαρμακείων. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται διαφορά μεταξύ των ποσών που αναγράφονται στην κατάσταση και εκείνων που θα έπρεπε να αναγράφονται ανά ποσοστό συμμετοχής, πιθανόν λόγω μερικής εκτέλεσης της συνταγής από τον φαρμακοποιό.

Εν κατακλείδι και μετά από τις διευκρινίσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, επισημαίνουμε τα εξής:









1. Κάθε στρογγυλοποίηση που πραγματοποιείται θα πρέπει να ακολουθεί τον Οδηγό Τεκμηρίωσης και Χρήσης του Ελληνικού Μορφότυπου PEPPOL BIS 3.0 CIUS (έκδοση 8.0 - 12.03.2025), κεφάλαια 7.7 και 8.3. Καμία άλλη μορφή στρογγυλοποίησης δεν θα γίνεται αποδεκτή.

2. Οι εταιρείες υποστήριξης και έκδοσης αυτόματων μηχανογραφημένων καταστάσεων φαρμακείων, υποχρεούνται να αναγράφουν με ακρίβεια το ποσό που έχει υπολογιστεί στην εκτελούμενη συνταγή, χωρίς καμία στρογγυλοποίηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

3. Το τιμολόγιο που αναρτάται στη βάση δεδομένων B2G και αποστέλλεται για πληρωμή στο Ταμείο μας, πρέπει να περιλαμβάνει την πρόσθεση των συμμετοχών και το 50% του γενοσήμου, με ακρίβεια έως δύο δεκαδικά ψηφία. Οποιαδήποτε διαφορά, ακόμη και της τάξεως ενός λεπτού, μεταξύ αιτούμενου και δικαιούμενου ποσού, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θα πρέπει να επιστρέφεται, να διορθώνεται και να υποβάλλεται εκ νέου.

  Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι στους οποίους κοινοποιείται το παρόν παρακαλούμε όπως ενημερώσουν τα μέλη τους  να επικοινωνήσουν με τις εταιρείες τεχνικής υποστήριξης των Φαρμακείων, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την σωστή εκτέλεση των συνταγών.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα και καθυστερήσεις στις πληρωμές των φαρμακείων.

Τμήμα Συμπληρωματικών

Παροχών Υγείας/ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.»

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ​Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ





ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ​ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

