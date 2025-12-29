Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως κάθε χρόνο, μετά και την οριστικοποίηση της πληρωμής του 5% μηνός Οκτωβρίου και την αποστολή ακόμη και σήμερα των ενημερωτικών μηνυμάτων πληρωμής σε ένα αριθμό συναδέλφων, η υπηρεσία ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ μας ενημέρωσε ότι η ετήσια βεβαίωση παρακρατήσεων (rebate, παρακράτηση 0,8%, τυχόν περικοπές) αναμένεται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα https://www.eopyykmes.gr/ το βράδυ της 30ης ή το πρωί της 31ης Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα έκδοσης των πιστωτικών τιμολογίων των φαρμακείων με ημερομηνία μέχρι 31.12.2025.

Όσα φαρμακεία δεν μπορέσουν να εκδώσουν τα πιστωτικά τιμολόγια μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, θα πρέπει να αναμείνουν την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ για τον ενδεδειγμένο Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) για το οικονομικό έτος 2026 για να εκδώσουν τότε το πιστωτικό τιμολόγιο (που σας αναφέρουμε με λεπτομέρειες παρακάτω).

Υπενθυμίζουμε ότι ο Φ.Π.Α

. για τα Πιστωτικά τιμολόγια εφόσον εκδοθούν με ημερομηνία εντός του 2025, καταλογίζεται στην περιοδική δήλωση του Δεκεμβρίου ή του τελευταίου τριμήνου, ενώ αν εκδοθούν με ημερομηνία εντός του 2026 ο ΦΠΑ θα καταλογιστεί στην περιοδική δήλωση του Ιανουαρίου ή του πρώτου τριμήνου 2026.













Και στις δύο περιπτώσεις θυμίζουμε, ότι βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, τα ποσά των παρακρατήσεων όπως περιγράφονται στο Πιστωτικό τιμολόγιο, αναγνωρίζονται και συνυπολογίζονται στο οικονομικό έτος το οποίο αφορούν, δηλαδή το 2025.

Έκδοση των τιμολογίων προς ΕΟΠΥΥ από το νέο έτος που αφορούν δαπάνες μηνός Δεκεμβρίου

Εξαιτίας ότι πλέον τα τιμολόγια αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω παρόχου (B2G) απαιτείται η αναγραφή του στοιχείου ΑΔΑ στα στοιχεία που αποστέλλονται μέσω των μηχανογραφικών μας προγραμμάτων. Το συγκεκριμένο στοιχείο (κωδικός ΑΔΑ) θα ανακοινωθεί μετά τις 2 Ιανουαρίου με την εφαρμογή του νέου προϋπολογισμού που αφορά το έτος 2026. Μετά και την ενημέρωση των μηχανογραφικών προγραμμάτων μας τα φαρμακεία θα προβούν στην έκδοση των τιμολογίων ή και των πιστωτικών τιμολογίων με ημερομηνία από 1.01.2026 και μετά. Επομένως δεν θα προβείτε σε καμιά έκδοση τιμολογίων μέχρι τα μηχανογραφικά μας προγράμματα να παραμετροποιηθούν συμπεριλαμβάνοντας το νέο κωδικό ΑΔΑ (αυτός ο κωδικός ΑΔΑ εκδίδεται αρχή κάθε ημερολογιακού χρόνου, αλλά μέχρι τώρα δεν δημιουργούσε ζητήματα γιατί τα τιμολόγια δεν ήταν ηλεκτρονικά – B2G). Σας αποστέλλουμε επιστολή που απέστειλε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ προς ενημέρωση σας.

