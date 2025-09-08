2025-09-08 06:47:01

Αυξήσεις από το 2026 θα έχουν περίπου 300.000 συνταξιούχοι από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δυο φάσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για 671.000 συνταξιούχους.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΤο 50% της προσωπικής διαφοράς θα καταργηθεί από 1/1/2026 και θα ενσωματωθεί στις συντάξεις, ενώ το υπόλοιπο ποσό που θα μείνει θα ενσωματωθεί στις συντάξεις από 1/1/2027 οπότε και η sidirodromikanea

