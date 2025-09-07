ΝΕΑ
Ανακοίνωση Ι Ν Αγιου Νικολάου Αστακού
2025-09-07 17:56:46
Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου θα εορτασθεί το Γενέθλιον της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας στις 07:00 .
