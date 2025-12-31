2025-12-31 15:38:28
Φωτογραφία για Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2026



Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ 

Πρός  τό χριστεπώνυμον πλήρωμα

τῆς  καθ’ ἡμᾶς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως

 

       Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,

       Παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,

 

       Κάθε ἑορτή καί ἐπέτειος, ἰδιαιτέρως κάθε Πρωτοχρονιά, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀποτελεῖ ἀφορμὴ δοξολογίας πρὸς τὸν Θεὸ γιὰ τὸ μεγάλο, το πολύτιμο δῶρο τοῦ χρόνου. Ὁπωσδήποτε, ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς ἔχει τὸν ἰδιαίτερο τόπο τῆς καταγωγῆς του. Ὁ χρόνος ὅμως ἀποτελεῖ τὴν μεγάλη, τὴν κοινὴ πατρίδα ὅλων μας. Μέσα στὸν χρόνο κινούμαστε, μέσα στὰ δικά του ὅρια πραγματοποιοῦμε τὶς δραστηριότητές μας, αὐτὸς εἶναι τελικὰ ποὺ θὰ ἀξιολογήσει τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες μας....

