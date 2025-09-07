2025-09-07 13:11:39
Φωτογραφία για Παρουσία της διοίκησης του ΟΣΕ : Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεση «Στέλιου Μαυρομάτη» στη Θεσσαλονίκη. Εικόνες.
Πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί τα εγκαίνια της έκθεσης του ζωγράφου των τρένων Στέλιου Μαυρομάτη στο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης.Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψε ο πρόεδρος του ΟΣΕ κ. Γιώργος Ιωάννου παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Χρήστου Παληού και του Αναπληρωτή του Ευάγγελου Χριστογιάννη.Του καλεσμένους υποδέχτηκαν τα παιδιά του Στέλιου Μαυρομάτη, Αντώνης και Ανδρομάχη.Την sidirodromikanea
