Πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί τα εγκαίνια της έκθεσης του ζωγράφου των τρένων Στέλιου Μαυρομάτη στο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης.Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψε ο πρόεδρος του ΟΣΕ κ. Γιώργος Ιωάννου παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Χρήστου Παληού και του Αναπληρωτή του Ευάγγελου Χριστογιάννη.Του καλεσμένους υποδέχτηκαν τα παιδιά του Στέλιου Μαυρομάτη, Αντώνης και Ανδρομάχη.Την sidirodromikanea

