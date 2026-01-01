2026-01-01 12:16:39
Μετά από αρκετό… πήγαινε-έλα (και αρκετή ταλαιπωρία στις υποβολές), από σήμερα το Beyfortus μπαίνει οριστικά στα εμβόλια και θα υποβάλλεται κανονικά μαζί με τα υπόλοιπα «Εμβόλια ΕΠΕ», με σήμανση 2.

Τι είχε γίνει τους προηγούμενους μήνες



Θυμίζουμε ότι από 1/11/2025 ξεκίνησε η εκτέλεση συνταγών Beyfortus στο ΣΗΣ και αρχικά «έτρεχε» στην Υποβολή 2 (Εμβόλια ΕΠΕ).



Στις 19/11/2025, μετά από αλλαγές/τροποποιήσεις στο ΣΗΣ από την ΗΔΙΚΑ, το Beyfortus άρχισε να εκτυπώνεται στην Υποβολή 1, δηλαδή να συνυποβάλλεται μαζί με τα «φάρμακα ΕΟΠΥΥ», κάτι που προκάλεσε σύγχυση και ασυμφωνίες σε ορισμένα φαρμακευτικά προγράμματα.



Θυμηθείτε την προηγούμενη ανάρτηση εδώ

Τι είναι το Beyfortus 



Το Beyfortus περιέχει .....νιρσεβιμάμπη, η οποία είναι ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα IgG1κ.



Η ένδειξή του είναι η πρόληψη της νόσου του κατώτερου αναπνευστικού από RSV σε νεογνά/βρέφη στην πρώτη τους εποχιακή έξαρση RSV, καθώς και σε παιδιά έως 24 μηνών που παραμένουν ευάλωτα για σοβαρή νόσο RSV στη δεύτερη εποχιακή έξαρση.



Χορηγείται ενδομυϊκά, με εφάπαξ δόση 50 mg για

Ελέγξτε ότι στο πρόγραμμα φαρμακείου το Beyfortus «κάθεται» στην Υποβολή 2 και δεν σας το πετάει σε άλλο τύπο υποβολής.


