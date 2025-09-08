Η YouTube ξεκίνησε από τις αρχές Σεπτεμβρίου να εφαρμόζει αυστηρότερους κανόνες στη χρήση του Premium Family, βάζοντας φρένο στην κοινή χρήση συνδρομών εκτός νοικοκυριού. Η αλλαγή θυμίζει έντονα την τακτική της Netflix, η οποία είχε προκαλέσει θόρυβο το 2023, και αναμένεται να επηρεάσει εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Το πρόγραμμα Premium Family επιτρέπει στον διαχειριστή λογαριασμού να μοιράζεται τα οφέλη της υπηρεσίας με έως πέντε ακόμα μέλη. Τα οφέλη αυτά περιλαμβάνουν αναπαραγωγή βίντεο χωρίς διαφημίσεις, πρόσβαση στο YouTube Music και δυνατότητα αναπαραγωγής στο παρασκήνιο. Τυπικά, η πολιτική της Google όριζε από την αρχή ότι όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να διαμένουν στην ίδια διεύθυνση. Στην πράξη, όμως, αυτός ο περιορισμός σπανίως ελεγχόταν, επιτρέποντας σε φίλους ή συγγενείς εκτός σπιτιού να μοιράζονται το κόστος.

Αυτό πλέον αλλάζει. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, οι συνδρομητές λαμβάνουν προειδοποιητικά email με τίτλο «Your YouTube Premium family membership will be paused». Το μήνυμα ενημερώνει ότι, αν εντοπιστούν μέλη εκτός νοικοκυριού, η συνδρομή θα ανασταλεί μέσα σε 14 ημέρες, δίνοντας ωστόσο τη δυνατότητα στον χρήστη να επαληθεύσει τη διεύθυνση ή να επικοινωνήσει με την υποστήριξη της Google.

Το πιο σημαντικό νέο μέτρο είναι η καθιέρωση ηλεκτρονικού ελέγχου ανά 30 ημέρες. Η πλατφόρμα θα ελέγχει περιοδικά εάν όλα τα μέλη βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία, και όχι μόνο περιστασιακά όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Η Google δεν έχει αποκαλύψει με ποιον ακριβώς τρόπο πραγματοποιείται ο έλεγχος, ωστόσο εκτιμάται ότι βασίζεται σε διεύθυνση IP και σε στοιχεία τοποθεσίας από τις συσκευές.

Η στρατηγική αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένη κίνηση. Η Netflix, το Disney Plus και άλλες υπηρεσίες streaming έχουν ήδη υιοθετήσει αντίστοιχες πρακτικές, με στόχο να αυξήσουν τα έσοδα και να περιορίσουν την απώλεια συνδρομητών από το «account sharing». Το YouTube φαίνεται να ακολουθεί το ίδιο μονοπάτι, εστιάζοντας στην ανάπτυξη της βάσης χρηστών που πληρώνουν ατομικά πλάνα.

Η αντίδραση των χρηστών είναι ανάμεικτη. Σε φόρουμ όπως το Reddit, αρκετοί δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να πληρώσουν ξεχωριστές συνδρομές, προτιμώντας είτε να επιστρέψουν στο φθηνότερο ατομικό πλάνο είτε ακόμα και να περιοριστούν στη δωρεάν εκδοχή με διαφημίσεις. Κάποιοι εκφράζουν ανοιχτά τον φόβο ότι τέτοιες πολιτικές ενδέχεται να οδηγήσουν σε αύξηση της «πειρατείας», όπως είχε συμβεί και στην περίπτωση της Netflix.

Προς το παρόν, η Google δεν έχει ανακοινώσει νέα εναλλακτικά πλάνα, όπως ένα «Premium Lite» ή κάποιο οικονομικό πακέτο δύο χρηστών. Το μόνο διαθέσιμο παραμένει η ατομική συνδρομή, που σε αρκετές αγορές θεωρείται ακριβή σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Η αυστηροποίηση της πολιτικής του YouTube Premium σηματοδοτεί μια ακόμη στροφή στη βιομηχανία streaming: οι πλατφόρμες φαίνεται να βάζουν σε δεύτερη μοίρα τη φιλικότητα προς τον χρήστη και να δίνουν προτεραιότητα στην προστασία των εσόδων τους. Για τον Έλληνα χρήστη, αυτό συνεπάγεται υψηλότερο κόστος αν μέχρι σήμερα μοιραζόταν το πλάνο με άτομα εκτός σπιτιού, αλλά και πιθανή επαναξιολόγηση της αξίας που έχει η υπηρεσία σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.