Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να φέρει ένα οργουελικό καθεστώς, όπου η ιδιωτικότητα δε θα υπάρχει στο διαδίκτυο και οι συνομιλίες μας θα είναι προσβάσιμες από τις κρατικές υπηρεσίες. Έχουμε μπροστά μας το χειρότερο νομοσχέδιο που θα μετατρέψει όλες μας τις συνομιλίες σε παιδική χαρά για τις υπηρεσίες της Ευρώπης.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο Chat Control, οι αρχές θα σαρώνουν όλες μας τις συνομιλίες, τις φωτογραφίες μας και την δραστηριότητά μας στο διαδίκτυο… “για το καλό μας”.

Τώρα ο τεχνολογικός τομέας της Ευρώπης φωνάζει πως η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, προσπαθώντας να πείσει τους νομοθέτες από το να ψηφίσουν υπέρ του αμφιλεγόμενου νομοσχέδιου για τον Κανονισμό για την Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών (CSAR)

. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που δηλώνει πως έρχεται για την προστασία των παιδιών, όπως πίσω του κρύβεται η παρακολούθηση ακόμα και κρυπτογραφημένων συνομιλιών των Ευρωπαίων πολιτών.

Πάνω από 40 εταιρείες υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή σήμερα, 7 Οκτωβρίου, μια εβδομάδα πριν την κρίσιμη συνάντηση της 14ης Οκτωβρίου. Σε αυτή θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο CSAR. Εταιρείες όπως η Proton, το Nord VPN, Tuta και Element υπογράφουν την επιστολή προς όσους ψηφίσουν για το νομοσχέδιο.

Στο νομοσχέδιο έχει πάρει το παρατσούκλι Chat Control γιατί πρακτικά αυτό θα κάνει. Θα μπορεί να ελέγχει τις συνομιλίες μας, χωρίς κάποια εισαγγελική παρέμβαση, ενώ θα έχει πρόσβαση και στα κρυπτογραφημένα δεδομένα μας. Η ΕΕ θέλει να αναγκάσει όλες τις εταιρείες με εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, να σαρώνουν τις σελίδες, τις εικόνες, τα βίντεο και στις συνομιλίες των χρηστών τους, αναζητώντας υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει πως θα μπορούν να διαστούν όλα μας τα μηνύματα, οι φωτογραφίες και τα βίντεο μας, όπως επίσης και όλη μας η διαδικτυακή δραστηριότητα.

Το πιο τρομακτικό είναι πως η υποχρεωτική σάρωση θα πραγματοποιείται από την ίδια τη συσκευή μας και στην περίπτωση κρυπτογραφημένων εφαρμογών, πριν αυτές πραγματοποιήσουν την κρυπτογράφηση για την αποστολή δεδομένων. Πρόκειται για μια απαίτηση που πρακτικά ακυρώνει τον τρόπο λειτουργίας της κρυπτογράφησης και που θα αποδυναμώσει την ασφάλεια για όλους τους χρήστες.

Η κρυπτογράφηση είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση του ιδιωτικού και ασφαλούς χαρακτήρα των επικοινωνιών, μετατρέποντας το περιεχόμενο των μηνυμάτων των χρηστών σε μη αναγνώσιμη μορφή και αποτρέποντας την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Πρόκειται για μια τεχνική που μας κρατάει ασφαλείς στο διαδίκτυο, σε μια εποχή που οι κυβερνοεπιθέσεις αυξάνονται δραματικά. Στην ανοιχτή επιστολή προς την ΕΕ, οι ειδικοί εξηγούν ότι μέτρα όπως ο Νόμος για την Ανθεκτικότητα στον Κυβερνοχώρο και ο Νόμος για την Κυβερνοασφάλεια τονίζουν τη σημασία της κρυπτογράφησης ως απαραίτητης για το μέλλον της Ευρώπης.

«Είναι ασυνάρτητο για την Ευρώπη να επενδύει στην κυβερνοασφάλεια με το ένα χέρι, ενώ με το άλλο να νομοθετεί κατά της», αναφέρει η ανοιχτή επιστολή. «Για να ηγηθεί στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία, η ΕΕ πρέπει να προστατεύει την ιδιωτικότητα, την εμπιστοσύνη και την κρυπτογράφηση».

Το ακόμα πιο τραγικό με αυτή τη νομοθεσία είναι πως εξαιρεί από την παρακολούθηση τους πολιτικούς. Κοινώς ο πολίτης χάνει την ιδιωτικότητα του για την ασφάλεια του, ενώ οι πολιτικοί που αποφασίζουν το μέλλον μας και που θα έπρεπε να ελέγχονται όσο έχουν εξουσία, παίρνουν λευκή επιταγή. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο αυτό συμβαίνει για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, όμως δεν έχουμε καμία πρόβλεψη για την προστασία των δεδομένων επιχειρήσεων και εταιρειών.

Είπαν: «Πολλές ευαίσθητες πληροφορίες από επιχειρήσεις, πολιτικούς και πολίτες θα τεθούν σε κίνδυνο σε περίπτωση που προχωρήσει ο κανονισμός CSA. Θα αποδυναμώσει την ικανότητα της Ευρώπης να προστατεύει τις κρίσιμες υποδομές της, τις εταιρείες της και τους πολίτες της».

Ήδη εφαρμογές όπως το Signal, δηλώνουν πως θα φύγουν από την αγορά της Ευρώπης, ώστε να μην θέσουν σε κίνδυνο την τα συστήματα κρυπτογράφησής τους.

Πρόκειται για ένα απαράδεκτο νομοσχέδιο που έρχεται για να βοηθήσει την μάχη κατά της παιδικής κακοποίησης, όμως στην πραγματικότητα είναι ξεκάθαρο πως στόχος είναι ο έλεγχος όλων των συνομιλιών των πολιτών.

Προσωπικά είναι πάνω από 30 χρόνια στο διαδίκτυο και ποτέ ξανά δεν έχω δει να μετατρέπεται σε μια τόσο μεγάλη δυστοπία όσο είναι σήμερα. Από τα νομοσχέδια σαν το Chat Control, μέχρι την παρακολούθηση και φακέλωμα από τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, τα πάντα έχουν γίνει πλήρως ελεγχόμενα και η έννοια της ιδιωτικότητας έχει πλέον εξαφανιστεί.

Με το διαδίκτυο να είναι το μέσο στο οποίο πολλοί εργαζόμαστε, κάνουμε συναλλαγές και επικοινωνούμε, είναι σα να ζούμε στο αφήγημα του Orwell, 1984. Πάρα πολλοί δεν έχουν ιδέα για το τι συμβαίνει και φυσικά τα MME δεν πρόκειται να αναφέρουν το παραμικρό. Είναι στο χέρι του διαδικτύου να αντεπιτεθεί. Αν δε το κάνουμε, θα χάσουμε την ελευθερία μας για πάντα

