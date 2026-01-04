2026-01-04 15:04:19
Φωτογραφία για Είναι βαριά η καλογερική και όχι εύκολη υπόθεση η σοβαρή ενασχόληση με τα κοινά. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για παρέμβαση στα κοινά γελοιοποιεί και ρεζιλεύει. Θέλουμε ενεργούς πολίτες με πολιτική άποψη και όχι απλούς χρήστες τεχνητής νοημοσύνης.

 



Όποιος ασχολείται με τα κοινά της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού είτε γράφοντας δημόσια (δημοσιογραφία), είτε ως ενεργός πολίτης, είτε ως αιρετός ή απλά συμμετέχων σε δημοτική παράταξη, το θεσμό της διοίκησης που είναι εγγύτερα στον πολίτη, οφείλει να γνωρίζει το αντικείμενο και αν δεν το γνωρίζει, οφείλει να μπει στη βάσανο να το μάθει. Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Όταν ήρθε το τρένο, μίλησε η κοινωνία – Η Καλαμάτα διεκδικεί τον σιδηρόδρομό της »
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Όταν ήρθε το τρένο, μίλησε η κοινωνία – Η Καλαμάτα διεκδικεί τον σιδηρόδρομό της »
ΠείραμαψΤο βέλος που αλλάζει κατεύθυνση!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΠείραμαψΤο βέλος που αλλάζει κατεύθυνση!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ANDROID ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ANDROID ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
ΡΕΚΟΡ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΑΣΑΝ ΟΙ ΚΑΜΕΡΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΣΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΡΕΚΟΡ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΑΣΑΝ ΟΙ ΚΑΜΕΡΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΣΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Klavdia για Γιώργο Λιάγκα: Δεν ήταν για την άποψη που είχε, αλλά για τον τρόπο που την εξέφραζε
Klavdia για Γιώργο Λιάγκα: Δεν ήταν για την άποψη που είχε, αλλά για τον τρόπο που την εξέφραζε
Η Κατερίνα Καινούργιου ξέσπασε άγρια για τη νέα υπόθεση Μαζωνάκη: «Φρικτό και ανήθικο το τσίρκο που στήθηκε από εκπομπές με κουίζ και φωτογραφίες»
Η Κατερίνα Καινούργιου ξέσπασε άγρια για τη νέα υπόθεση Μαζωνάκη: «Φρικτό και ανήθικο το τσίρκο που στήθηκε από εκπομπές με κουίζ και φωτογραφίες»
ΕΡΤ: Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024
ΕΡΤ: Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Κάτι ψήνεται»: Έρχεται στον ΑΝΤ1 και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα!
«Κάτι ψήνεται»: Έρχεται στον ΑΝΤ1 και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα!
«Η μεγάλη χίμαιρα»: Ρεκόρ θεάσεων στο ERTFLIX με περισσότερα από 600.000 views
«Η μεγάλη χίμαιρα»: Ρεκόρ θεάσεων στο ERTFLIX με περισσότερα από 600.000 views
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ "LONG PLAY": Πρεμιέρα σήμερα στις 23:00 στον ΣΚΑΪ
Ζω Καλά: Τα κιλά μετά τα Χριστούγεννα...
Ζω Καλά: Τα κιλά μετά τα Χριστούγεννα...
«Sing for Greece» | Εθνικός Τελικός Eurovision 2026: Σήμερα αποκαλύπτονται οι 28 υποψήφιοι
«Sing for Greece» | Εθνικός Τελικός Eurovision 2026: Σήμερα αποκαλύπτονται οι 28 υποψήφιοι