Είναι βαριά η καλογερική και όχι εύκολη υπόθεση η σοβαρή ενασχόληση με τα κοινά. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για παρέμβαση στα κοινά γελοιοποιεί και ρεζιλεύει. Θέλουμε ενεργούς πολίτες με πολιτική άποψη και όχι απλούς χρήστες τεχνητής νοημοσύνης.
2026-01-04 15:04:19
Όποιος ασχολείται με τα κοινά της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού είτε γράφοντας δημόσια (δημοσιογραφία), είτε ως ενεργός πολίτης, είτε ως αιρετός ή απλά συμμετέχων σε δημοτική παράταξη, το θεσμό της διοίκησης που είναι εγγύτερα στον πολίτη, οφείλει να γνωρίζει το αντικείμενο και αν δεν το γνωρίζει, οφείλει να μπει στη βάσανο να το μάθει. Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
