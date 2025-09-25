Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει τους νόμους για τα cookies που ισχύουν από το 2009, γνωστούς ως οδηγία e-Privacy. Σκοπός της είναι να μειώσει τη γραφειοκρατία και να αντιμετωπίσει την «κόπωση της συγκατάθεσης» που έχει προκαλέσει η πληθώρα των αναδυόμενων παραθύρων (μπάνερ) στους ιστότοπους.

Βασικά Σημεία

Το Πρόβλημα: Από το 2009, η οδηγία e-Privacy απαιτεί από τους ιστότοπους να ζητούν τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη χρήση cookies, με αποτέλεσμα το διαδίκτυο να γεμίσει με ενοχλητικά μπάνερ.

Η «Κόπωση της Συγκατάθεσης»: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι χρήστες έχουν συνηθίσει να κλείνουν μηχανικά τα παράθυρα συγκατάθεσης, χωρίς να δίνουν προσοχή στις λεπτομέρειες, κάτι που υπονομεύει την ίδια την έννοια της συγκατάθεσης.

Προτεινόμενες Λύσεις:

Ρυθμίσεις Προγράμματος Περιήγησης: Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στους χρήστες να ορίσουν τις προτιμήσεις τους για τα cookies μία φορά μέσα από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή (browser) τους, αντί να το κάνουν σε κάθε ιστότοπο ξεχωριστά.

Περισσότερες Εξαιρέσεις: Η Δανία, που προεδρεύει αυτή την περίοδο, πρότεινε να καταργηθούν τα μπάνερ για cookies που είναι τεχνικά απαραίτητα ή χρησιμοποιούνται για απλούς στατιστικούς λόγους, καθώς τα θεωρεί «αβλαβή».

Ενσωμάτωση στον GDPR: Η βιομηχανία προτείνει η οδηγία για τα cookies να ενσωματωθεί στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ο οποίος υιοθετεί μια πιο ευέλικτη, «προσέγγιση βάσει κινδύνου», επιτρέποντας στις εταιρείες να προσαρμόζουν τα μέτρα προστασίας της ιδιωτικότητας ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου.

Αντίσταση: Ομάδες προστασίας της ιδιωτικότητας αντιτίθενται στις αλλαγές, υποστηρίζοντας ότι η εστίαση στα cookies αποσπά την προσοχή από το ευρύτερο πρόβλημα της διαφήμισης που βασίζεται στην παρακολούθηση των χρηστών. Υπογραμμίζουν ότι ο νόμος ήδη προβλέπει εξαιρέσεις για απαραίτητα cookies.

Επόμενα Βήματα: Η συζήτηση αναμένεται να ενταθεί τον επόμενο χρόνο, με την παρουσίαση της νέας νομοθεσίας της Επιτροπής, του Digital Fairness Act, το οποίο θα έχει ως στόχο την προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο από χειριστικές πρακτικές.

Πώς σας φαίνεται αυτή η προσπάθεια της Επιτροπής να απλοποιήσει τους κανόνες;

