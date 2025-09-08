2025-09-08 08:15:43
Φωτογραφία για 20 ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ VPN ΚΚΛΕΒΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΚΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 



Έρευνα της Citizen Lab (σε συνεργασία με ερευνητές από το Arizona State University) ανακάλυψε ότι περισσότερες από 20 δημοφιλείς εφαρμογές VPN για Android, με συνολικές εγκαταστάσεις που φτάνουν τα 700 εκατομμύρια, συνδέονται μεταξύ τους πίσω από κουρτίνες απόκρυψης.



Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Οι εφαρμογές αυτές δεν είναι πραγματικά ανεξάρτητες – μοιράζονται κοινό κώδικα, servers, ακόμα και κρυπτογραφικά κλειδιά. Προέρχονται από τρεις «οικογένειες», που περιλαμβάνουν ονόματα όπως Turbo VPN, VPN Proxy Master, Snap VPN, X‑VPN, Melon VPN κ.ά.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι αρκετές από αυτές περιέχουν hard‑coded credentials για το πρωτόκολλο Shadowsocks, αδύναμους ή ήδη ξεπερασμένους αλγορίθμους κρυπτογράφησης, και «blind on‑path attacks» – επιθέσεις δηλαδή από κάποιον εντός του ίδιου δικτύου, όπως σε δημόσιο Wi‑Fi, που μπορούν να αποσπάσουν πληροφορίες παρότι χρησιμοποιείς VPN.


Πώς ξεγλίστρησαν από τα μάτια των app stores;

Το Google Play (και πιθανώς το App Store) αντιμετωπίζουν κάθε εφαρμογή ως εντελώς ανεξάρτητη, χωρίς να «βλέπουν» αν πίσω από διαφορετικά ονόματα κρύβεται το ίδιο πρόσωπο ή οργανισμός. Αποτέλεσμα; Οι ευπάθειες εξαπλώνονται χωρίς στόχευση. Η πρόταση των ερευνητών; Υπογραφή και ταυτοποίηση δημιουργών, και audits ασφάλειας για VPN εφαρμογές σαν υποχρεωτικά στάνταρ.

Τι σημαίνει για σένα

Αν έχεις χρησιμοποιήσει δωρεάν VPN εφαρμογές όπως τις παραπάνω, η ιδιωτικότητά σου μπορεί να μην είναι όπως νόμιζες. Αντίθετα, κινδυνεύεις να εκτεθείς σε επιθέσεις ή παρακολούθηση. Ακόμη και στην απλή χρήση, η ασφάλειά σου μπορεί να είναι υπονομευμένη.

Tip: Προτίμησε ελεγμένες, αξιόπιστες πληρωμένες (ή τουλάχιστον γνωστές freemium) λύσεις – π.χ. NordVPN, Proton VPN κ.ά.

Πηγή: techradar.com

Freegr network blog- News about pc, technology.
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
YouTube Premium ΒΑΖΕΙ ΦΡΑΓΜΟ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ- ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ ΑΠΛΟΥΣ ΡΗΣΤΕΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
YouTube Premium ΒΑΖΕΙ ΦΡΑΓΜΟ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ- ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ ΑΠΛΟΥΣ ΡΗΣΤΕΣ
Ψηφιακό άλμα στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Με φωνητικές εντολές η αναζήτηση φαρμάκων και υπηρεσιών για όλους
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ψηφιακό άλμα στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Με φωνητικές εντολές η αναζήτηση φαρμάκων και υπηρεσιών για όλους
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ clickjacking
ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ clickjacking
SOS ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣ ΜΕ 9 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΞΑΦΡΙΖΟΥΝ...ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ ΣΤΟ ANDROID
SOS ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣ ΜΕ 9 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΞΑΦΡΙΖΟΥΝ...ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ ΣΤΟ ANDROID
Tο Παιδί: Δείτε το trailer της πολλά υποσχόμενης «μαύρης κωμωδίας» της ΕΡΤ
Tο Παιδί: Δείτε το trailer της πολλά υποσχόμενης «μαύρης κωμωδίας» της ΕΡΤ
Tvnea.com : Ο σεβασμός στα προσωπικά δεδομένα είναι αδιαπραγμάτευτος - Η αξιοπρέπεια προηγείται των κλικ και της τηλεθέασης...
Tvnea.com : Ο σεβασμός στα προσωπικά δεδομένα είναι αδιαπραγμάτευτος - Η αξιοπρέπεια προηγείται των κλικ και της τηλεθέασης...
WSJ: «Αυτά είπε στους Ευρωπαίους ο Ν.Τραμπ – Δεν θα εμπλακεί το ΝΑΤΟ σε εγγυήσεις ασφαλείας»
WSJ: «Αυτά είπε στους Ευρωπαίους ο Ν.Τραμπ – Δεν θα εμπλακεί το ΝΑΤΟ σε εγγυήσεις ασφαλείας»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Γιατί η Σελήνη χθες ήταν κόκκινη κατά την ολική έκλειψη;
Γιατί η Σελήνη χθες ήταν κόκκινη κατά την ολική έκλειψη;
Γνωρίστε τα 10 ταχύτερα τρένα στον κόσμο: Το Νο. 1 ταξιδεύει με την υψηλότερη ταχύτητα... Σίγουρα δεν είναι η Ιαπωνία, η Ιταλία ή η Γαλλία - Μπορείτε να μαντέψετε τη χώρα;
Γνωρίστε τα 10 ταχύτερα τρένα στον κόσμο: Το Νο. 1 ταξιδεύει με την υψηλότερη ταχύτητα... Σίγουρα δεν είναι η Ιαπωνία, η Ιταλία ή η Γαλλία - Μπορείτε να μαντέψετε τη χώρα;
Τρένο με πυρομαχικά εκτροχιάστηκε στη Σουηδία
Τρένο με πυρομαχικά εκτροχιάστηκε στη Σουηδία
Συντάξεις: Αυξήσεις από το 2026 για 300.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά – Για ποιους θα καταργηθεί άμεσα
Συντάξεις: Αυξήσεις από το 2026 για 300.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά – Για ποιους θα καταργηθεί άμεσα
στο χώρο του παλιού μας σπιτιού, στο αέναο τώρα, μύρισα τις τριανταφυλλιές, γεύτηκα τις
στο χώρο του παλιού μας σπιτιού, στο αέναο τώρα, μύρισα τις τριανταφυλλιές, γεύτηκα τις "μούρες"...