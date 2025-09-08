2025-09-08 09:48:36
Φωτογραφία για Ψηφιακό άλμα στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Με φωνητικές εντολές η αναζήτηση φαρμάκων και υπηρεσιών για όλους
Ο χρήστης της ψηφιακής πλατφόρμας Myhealth. app στο άμεσο μέλλον θα έχει την δυνατότητα να εκφωνεί φωνητικές εντολές για την αναζήτηση φαρμάκων, την αποστολή αποτελεσμάτων εξετάσεων στους γιατρούς και τον προγραμματισμό ραντεβού με ιατρούς, διευκολύνοντας σημαντικά τη διαχείριση της υγείας του. Παράλληλα, ένας ακόμα σημαντικός ορίζοντας στην εξέλιξη του ψηφιακού συστήματος υγείας επιτεύχθηκε με την ενσωμάτωση όλων των ογκολογικών νοσοκομείων στο πιλοτικό πρόγραμμα του Ψηφιακού Ογκολογικού Συμβουλίου, δημιουργώντας μια νέα εποχή στην θεραπευτική προσέγγιση των καρκινοπαθών.

Οι επίσημες ανακοινώσεις έγιναν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από την ΗΔΙΚΑ στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε ότι ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΕΗΦΥ) θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025 και από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα λειτουργεί πλήρως, διασφαλίζοντας μια ψηφιακή επανάσταση στη διαχείριση των ιατρικών δεδομένων. Ο υπουργός υπερηφανεύτηκε ότι η Ελλάδα έχει καταγράψει πλήρη πρόοδο ως προς τα ορόσημα που είχε θέσει το Ταμείο Ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι η πορεία υλοποίησης των ψηφιακών μέτρων βρίσκεται σε καλό δρόμο.

  Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
20 ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ VPN ΚΚΛΕΒΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΚΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
20 ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ VPN ΚΚΛΕΒΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΚΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η επιστροφή της Ντόρας Μακρυγιάννη: όσα λέει για την απουσία και το πρόωρο τέλος της σειράς της
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η επιστροφή της Ντόρας Μακρυγιάννη: όσα λέει για την απουσία και το πρόωρο τέλος της σειράς της
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΟΔΥ: 5 νέοι θάνατοι ασθενών με CoViD - Αύξηση 23% στις εισαγωγές
ΕΟΔΥ: 5 νέοι θάνατοι ασθενών με CoViD - Αύξηση 23% στις εισαγωγές
Ίσες ευκαιρίες για όλους στην παιδεία
Ίσες ευκαιρίες για όλους στην παιδεία
Windows 11: ΠΑΚΕΤΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΟΘΟΝΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙ ΤΟ Copilot
Windows 11: ΠΑΚΕΤΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΟΘΟΝΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙ ΤΟ Copilot
ΕΟΔΥ: 2 θάνατοι ασθενών με ιό του Δυτικού Νείλου - 12 νέα κρούσματα
ΕΟΔΥ: 2 θάνατοι ασθενών με ιό του Δυτικού Νείλου - 12 νέα κρούσματα
Ισότιμη εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων στο φαρμακείο, επιδιώκει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Ισότιμη εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων στο φαρμακείο, επιδιώκει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
YouTube Premium ΒΑΖΕΙ ΦΡΑΓΜΟ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ- ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ ΑΠΛΟΥΣ ΡΗΣΤΕΣ
YouTube Premium ΒΑΖΕΙ ΦΡΑΓΜΟ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ- ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ ΑΠΛΟΥΣ ΡΗΣΤΕΣ
Γιατί η Σελήνη χθες ήταν κόκκινη κατά την ολική έκλειψη;
Γιατί η Σελήνη χθες ήταν κόκκινη κατά την ολική έκλειψη;
Γνωρίστε τα 10 ταχύτερα τρένα στον κόσμο: Το Νο. 1 ταξιδεύει με την υψηλότερη ταχύτητα... Σίγουρα δεν είναι η Ιαπωνία, η Ιταλία ή η Γαλλία - Μπορείτε να μαντέψετε τη χώρα;
Γνωρίστε τα 10 ταχύτερα τρένα στον κόσμο: Το Νο. 1 ταξιδεύει με την υψηλότερη ταχύτητα... Σίγουρα δεν είναι η Ιαπωνία, η Ιταλία ή η Γαλλία - Μπορείτε να μαντέψετε τη χώρα;
Τρένο με πυρομαχικά εκτροχιάστηκε στη Σουηδία
Τρένο με πυρομαχικά εκτροχιάστηκε στη Σουηδία
Συντάξεις: Αυξήσεις από το 2026 για 300.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά – Για ποιους θα καταργηθεί άμεσα
Συντάξεις: Αυξήσεις από το 2026 για 300.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά – Για ποιους θα καταργηθεί άμεσα