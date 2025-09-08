2025-09-08 09:48:36

Ο χρήστης της ψηφιακής πλατφόρμας Myhealth. app στο άμεσο μέλλον θα έχει την δυνατότητα να εκφωνεί φωνητικές εντολές για την αναζήτηση φαρμάκων, την αποστολή αποτελεσμάτων εξετάσεων στους γιατρούς και τον προγραμματισμό ραντεβού με ιατρούς, διευκολύνοντας σημαντικά τη διαχείριση της υγείας του. Παράλληλα, ένας ακόμα σημαντικός ορίζοντας στην εξέλιξη του ψηφιακού συστήματος υγείας επιτεύχθηκε με την ενσωμάτωση όλων των ογκολογικών νοσοκομείων στο πιλοτικό πρόγραμμα του Ψηφιακού Ογκολογικού Συμβουλίου, δημιουργώντας μια νέα εποχή στην θεραπευτική προσέγγιση των καρκινοπαθών.



Οι επίσημες ανακοινώσεις έγιναν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από την ΗΔΙΚΑ στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε ότι ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΕΗΦΥ) θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2025 και από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα λειτουργεί πλήρως, διασφαλίζοντας μια ψηφιακή επανάσταση στη διαχείριση των ιατρικών δεδομένων. Ο υπουργός υπερηφανεύτηκε ότι η Ελλάδα έχει καταγράψει πλήρη πρόοδο ως προς τα ορόσημα που είχε θέσει το Ταμείο Ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι η πορεία υλοποίησης των ψηφιακών μέτρων βρίσκεται σε καλό δρόμο.



