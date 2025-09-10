Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της σημερινής συνεδρίας η ΔΙΣ ενημερώθηκε περί της δημιουργίας, από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προγραμμάτων σπουδών που δεν θα χορηγούν ελληνικό απολυτήριο, αλλά διεθνές απολυτήριο International Baccalaureate που θα επιτρέπει την είσοδο σε αλλοδαπά ΑΕΙ και θα λειτουργεί σε Πρότυπα και Πειραματικά Γενικά Λύκεια και σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Λύκεια. Επειδή τα εγκριθέντα προγράμματα σπουδών του εν λόγω Διεθνούς Απολυτηρίου δεν περιέχουν τα μαθήματα των Θρησκευτικών και των Αρχαίων Ελληνικών, η ΔΙΣ αποφάσισε την αποστολή αιτήματος τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης για να προστεθούν τα Αρχαία Ελληνικά και τα Θρησκευτικά.

thriskeftika