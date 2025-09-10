2025-09-10 21:56:14
Φωτογραφία για Αίτημα της ΔΙΣ προς το Υπουργείο Παιδείας για προσθήκη Θρησκευτικών και Αρχαίων στο διεθνές απολυτήριο International Baccalaureate



Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της σημερινής συνεδρίας η ΔΙΣ ενημερώθηκε περί της δημιουργίας, από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προγραμμάτων σπουδών που δεν θα χορηγούν ελληνικό απολυτήριο, αλλά διεθνές απολυτήριο International Baccalaureate που θα επιτρέπει την είσοδο σε αλλοδαπά ΑΕΙ και θα λειτουργεί σε Πρότυπα και Πειραματικά Γενικά Λύκεια και σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Λύκεια. Επειδή τα εγκριθέντα προγράμματα σπουδών του εν λόγω Διεθνούς Απολυτηρίου δεν περιέχουν τα μαθήματα των Θρησκευτικών και των Αρχαίων Ελληνικών, η ΔΙΣ αποφάσισε την αποστολή αιτήματος τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης για να προστεθούν τα Αρχαία Ελληνικά και τα Θρησκευτικά.

thriskeftika
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ας αρωματίσουμε το νερό μας για υγεία και ευεξία.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ας αρωματίσουμε το νερό μας για υγεία και ευεξία.
Φιλιππουπόλεως Νικόλαος: Έκκληση να γίνει υποχρεωτικό το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία της Βουλγαρίας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Φιλιππουπόλεως Νικόλαος: Έκκληση να γίνει υποχρεωτικό το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία της Βουλγαρίας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Φιλιππουπόλεως Νικόλαος: Έκκληση να γίνει υποχρεωτικό το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία της Βουλγαρίας
Φιλιππουπόλεως Νικόλαος: Έκκληση να γίνει υποχρεωτικό το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία της Βουλγαρίας
Πρόσληψη αναπληρωτών Θεολόγων: 75 Γενικής Παιδείας και 7 Ειδικής Αγωγής
Πρόσληψη αναπληρωτών Θεολόγων: 75 Γενικής Παιδείας και 7 Ειδικής Αγωγής
Βραβείο Αριστείας έλαβε η Χορωδία του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σε Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ
Βραβείο Αριστείας έλαβε η Χορωδία του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σε Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ
Διορισμός 90 Θεολόγων Γενικής Παιδείας και 5 Θεολόγων Ειδικής Αγωγής
Διορισμός 90 Θεολόγων Γενικής Παιδείας και 5 Θεολόγων Ειδικής Αγωγής
Έρχεται μόνιμος διορισμός 90 Θεολόγων Γενικής Παιδείας και 5 Θεολόγων Ειδικής Αγωγής
Έρχεται μόνιμος διορισμός 90 Θεολόγων Γενικής Παιδείας και 5 Θεολόγων Ειδικής Αγωγής
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Noam Chomsky: Ο Σκοπός της Εκπαίδευσης
Noam Chomsky: Ο Σκοπός της Εκπαίδευσης
«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Με διπλό επεισόδιο η πρεμιέρα - Ποια μέρα θα παίζει;
«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Με διπλό επεισόδιο η πρεμιέρα - Ποια μέρα θα παίζει;
The Wall: Και επίσημα στον ΣΚΑΪ - Τι ανακοίνωσε το κανάλι για το τηλεπαιχνίδι;
The Wall: Και επίσημα στον ΣΚΑΪ - Τι ανακοίνωσε το κανάλι για το τηλεπαιχνίδι;
«Καλά θα πάει κι αυτό» : Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά της ΕΡΤ1 - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
«Καλά θα πάει κι αυτό» : Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά της ΕΡΤ1 - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Επίσκεψη της Νίκης Φλώρου - Καραγιάννη σε δύο μεγάλες εξαγωγικές εταιρείες της Αιτωλοακαρνανίας
Επίσκεψη της Νίκης Φλώρου - Καραγιάννη σε δύο μεγάλες εξαγωγικές εταιρείες της Αιτωλοακαρνανίας